قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، إن تركيا حليف مهم للغاية، مضيفاً "إذا نظرتم إلى الخريطة فقط يمكنكم إدراك أهميتها".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأمين العام، خلال مشاركته الثلاثاء، في مؤتمر افتراضي حول موضوع "تكيف الناتو" نظمه مركز الأمن والتعاون الدولي في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وفي رد منه على سؤال حول شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (S-400)، قال ستولتنبرغ "الخلافات بين حلفاء الناتو ليست شيئاً جديداً، والحلف منصة جيدة لمناقشة هذه الخلافات والمشاكل وإيجاد الحلول لها".

وأشار إلى أنه سبق وأن نقل لأنقرة المخاوف بشأن العديد من القضايا مثل "S-400"، والتطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وأزمة اللاجئين، مضيفاً "لكن يجب أن ندرك أن تركيا حليف مهم، يكفيكم فقط النظر إلى الخريطة لتروا مدى أهميتها".

واستطرد قائلاً "وأهميتها هذه تتضح بشكل أكبر من حيث حدودها مع سوريا والعراق، والتقدم الكبير الذي جرى إحرازه في التصدي لتنظيم داعش الإرهابي، وتحريرها لملايين الأشخاص من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، وما لديها من أسس للبنية التحتية ومطارات".

وشدد ستولتنبرغ على أنهم يسعون إلى تخفيف حدة التوتر من أجل اتخاذ الخطوات الصحيحة لحل المشاكل، لافتاً إلى أنهم أنشأوا آلية لحل النزاعات داخل الناتو وأحرزوا تقدماً إيجابياً في هذا الصدد.