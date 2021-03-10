سياسة
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تحالف دولي يهدف إلى تطوير لقاحات لأوبئة مستقبلية خلال 100 يوم فقط
تم تشكيل تحالف "سيبي" للاستعداد لتهديدات الأمراض المعدية المستقبلية. وأطلق التحالف استراتيجية، مدتها خمس سنوات، بقيمة 3.5 مليار دولار لمعالجة مخاطر الأوبئة في المستقبل.
تحالف دولي يهدف إلى تطوير لقاحات لأوبئة مستقبلية خلال 100 يوم فقط
تم تشكيل تحالف "سيبي" للاستعداد لتهديدات الأمراض المعدية المستقبلية / AA
10 مارس 2021

أعلن تحالف ابتكارات التأهب الوبائي الدولي (سيبي)، الأربعاء، عن وضع خطة من أجل تطوير لقاح في غضون 100 يوم فقط، لأي وباء قد يظهر في المستقبل.

وجرى تشكيل تحالف "سيبي" للاستعداد لتهديدات الأمراض المعدية المستقبلية. وأطلق التحالف استراتيجية، مدتها خمس سنوات، بقيمة 3.5 مليار دولار لمعالجة مخاطر الأوبئة في المستقبل، وفق وكالة رويترز.

وأكد أن هناك حاجة لفعل المزيد بشكل عاجل للتخفيف من التهديد الذي تمثله السلالات الجديدة من فيروس كورونا، وكذلك للاستعداد للأمراض المعدية الجديدة.

وقال التحالف في بيان إنه يخطط من أجل ضغط المدة التي تطور فيها اللقاحات إلى الثلث، على اعتبار أن تطوير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد استغرقت نحو 300 يوم.

ودعا التحالف الحكومات ومنظمات الصحة العالمية والشركاء الآخرين إلى دعم ما اعتبره "استثماراً مهمّاً في الأمن الصحي العالمي والاستفادة من ثورة اللقاحات التي حفزها فيروس كورونا".

وقال الرئيس التنفيذي للتحالف، ريتشارد هاتشيت، إن "لدينا الآن الأدوات اللازمة للحد بشكل كبير أو القضاء على مخاطر الأوبئة في المستقبل"، مشيراً إلى ضرورة "الاستثمار الآن في اللقاحات والتدابير البيولوجية المضادة التي نحتاجها".

وجرى إنشاء تحالف "سيبي" في عام 2017، بتمويل أولي من المانحين من ألمانيا واليابان والنرويج ومؤسسة "بيل وميلندا غيتس"، و"ويلكوم تراست" الخيرية العالمية للصحة وشركة "نستله" ومصرف "سوميتومو ميتسوي" الياباني.

ولعب التحالف دوراً رئيسياً في تمويل تسعة برامج لدعم البحث العلمي وتطوير لقاحات جديدة مضادة لفيروس كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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