سياسة
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اتهامات تتوالى.. امرأة سادسة تقول إن حاكم نيويورك تحرش بها جنسياً
اتهمت امرأة جديدة حاكم نيويورك أندرو كومو، بلمسها بطريقة غير لائقة نهاية العام الماضي، ليرتفع بذلك عدد النساء اللواتي اتهمن حاكم الولاية بالتحرش بهن جنسياً أو كان سلوكه معهن غير لائق إلى 6.
اتهامات تتوالى.. امرأة سادسة تقول إن حاكم نيويورك تحرش بها جنسياً
جدد الحاكم الديموقراطي البالغ من العمر 63 عاماً رفضه الاستقالة من منصبه بسبب الاتهامات الموجهة إليه / Reuters
10 مارس 2021

أفادت صحيفة آلباني تايمز يونيون المحلية في نيويورك، أن امرأة جديدة اتهمت حاكم نيويورك أندرو كومو، بلمسها بطريقة غير لائقة نهاية العام الماضي، ليرتفع بذلك عدد النساء اللواتي اتهمن حاكم الولاية بالتحرش بهن جنسياً أو كان سلوكه معهن غير لائق إلى 6.

وكما تعامل مع سائر الاتهامات السابقة الموجهة إليه، منذ أواخر فبراير/شباط، جدد الحاكم الديموقراطي البالغ من العمر 63 عاماً رفضه الاستقالة من منصبه.

وأكد كومو أن "لا علم له" بفحوى هذا الاتهام الجديد، وجدد القول إنه سينتظر نتائج التحقيق المستقل الذي يجري في هذه الاتهامات بإشراف المدعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس، وأضاف خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف: "دعوا التحقيق يثبت الحقائق، ثم لنرَ".

ووفقاً لصحيفة "آلباني تايمز يونيون" التي تصدر في مدينة آلباني عاصمة ولاية نيويورك، فإن الملامسة المزعومة حصلت في مقر الإقامة الرسمي للحاكم في آلباني وضحيتها هي موظفة لم يُكشف عن اسمها.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت حرج بالنسبة لكومو، حاكم نيويورك منذ 10 سنوات، إذ تنتهي ولايته نهاية عام 2022. وحظي كومو بشعبية كبيرة في بداية انتشار الوباء، لكنه الآن يتعرض لانتقادات من جميع الأطراف.

والأحد، انضمت أندريا ستيوارت كازينز، زعيمة الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ في ولاية نيويورك، إلى عدد من زملائها في برلمان الولاية لدعوة كومو إلى التنحي.

وبعد فترة وجيزة، حذا حذوها نظيرها في مجلس النواب كارل هيستي، وقال: "لقد حان الوقت للحاكم للتساؤل بجدية عما إذا كان (يستطيع) تلبية توقعات مواطني نيويورك" في ظل هذه الظروف.

وصوّت المجلسان، الجمعة، على سحب الصلاحيات الخاصة للحاكم، التي فُوّض بها العام الماضي من أجل إدارة أزمة الوباء. ويتعين المصادقة على النص من قبل أندرو كومو نفسه، وفي حال الرفض يحق للبرلمان تجاوزه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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