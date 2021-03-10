يستخدم علماء بيانات جُمعت من بحيرة سالدا التركية للمساعدة في البحث عن أي دلالة على وجود حياة على المريخ إذ تقول وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن ترسيبات المعادن والصخور في سالدا هي الأقرب لتلك الموجودة في فوهة جيزيرو على الكوكب الأحمر.

وفي الوقت الذي تتفقد فيه مركبة برسيفيرانس الفضائية التابعة لوكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) سطح كوكب المريخ، يستخدم علماء يبحثون عن أي دلالة على وجود حياة على الكوكب البعيد بيانات جمعتها مهمة أقرب إلينا كثيراً.. في بحيرة سالدا بجنوب غرب تركيا.

وتقول ناسا إن ترسيبات المعادن والصخور في سالدا هي الأقرب لتلك الموجودة في فوهة جيزيرو التي هبطت فيها مركبتها والتي يُعتقد أنها كانت ذات يوم مغمورة بالماء.

وقد تساعد البيانات، التي أمكن جمعها من بحيرة سالدا، العلماء الذين يبحثون عن آثار متحجرة لحياة ميكروبية في المواد التي يعتقد أنها ترسبت حول الدلتا والبحيرة المختفية منذ زمن بعيد.

ويقول توماس زِربوكِن العالم بوكالة ناسا إن بحيرة سالدا نظير قوي يمكنهم من خلاله التعلم والتقصي. وأعد فريق من علماء الكواكب الأمريكيين والأتراك بحثاً في 2019 على ضفاف البحيرة التي توصف بأنها مالديف التركية بسبب مياهها اللازوردية وشواطئها البيضاء.

ويعتقد العلماء أن الرواسب المحيطة بالبحيرة نتجت عن تآكل تلال كبيرة ساهمت كائنات ميكروبية في تشكيلها. وهم يقارنون كذلك الرواسب على شاطئ سالدا بالمعادن الكربونية - وهي التي تكونت من ثاني أكسيد الكربون والماء اللازم للحياة التي رُصدت على حواف فوهة جيزيرو.

وقال زربوكن إنهم عندما يجدون شيئاً عن طريق برسيفيرانس يمكنهم العودة إلى بحيرة سالدا للنظر فعلياً إلى العمليتين وإلى التشابهات والاختلافات أيضاً.

وأوضح أنهم سعداء بوجود هذه البحيرة التي عبر عن ظنه أنها ستظل تحت دراستهم لفترة طويلة. وعينات الصخور المأخوذة من تربة المريخ ستُخزن على سطحه لحين نقلها إلى الأرض من خلال بعثتين ربما بحلول عام 2031.