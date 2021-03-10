سياسة
3 دقيقة قراءة
ما قصة الملياردير الإسرائيلي الذي فُرضت عليه عقوبات أمريكية؟
فرضت الولايات المتحدة مجدداً عقوبات على الملياردير الإسرائيلي دان غيرتلر المتهم بالفساد في قطاع التعدين في جمهورية الكونغو الديموقراطية، بعدما كانت واشنطن قد خففتها قبيل انتهاء ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب.
ما قصة الملياردير الإسرائيلي الذي فُرضت عليه عقوبات أمريكية؟
كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد فرضت في ديسمبر/كانون الأول 2017 عقوبات على غيرتلر على خلفية شبهات بتوقيعه "عقوداً تفتقر للشفافية ومشوبة بالفساد في قطاعي التعدين والنفط" / مواقع التواصل
10 مارس 2021

أعادت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض عقوبات على الملياردير الإسرائيلي دان غيرتلر المتهّم بالفساد في قطاع التعدين في جمهورية الكونغو الديموقراطية، بعدما كانت واشنطن قد خففتها قبيل انتهاء ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب.

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس أن التدبير الذي اتخذته إدارة الرئيس السابق "جاء مناقضاً لمصالح السياسة الخارجية الأمريكية على صعيد مكافحة الفساد في العالم أجمع، ولا سيما الجهود (...) الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز الاستقرار في جمهورية الكونغو الديموقراطية".

وقال برايس إن تصريحاً منح في 15 يناير/كانون الثاني لدان غيرتلر ولعدد من شركاته أتاح له معاودة الأنشطة التجارية في الولايات المتحدة ورفع الحجز عن الأصول التي يملكها، وهو أمر أثار قلق منظمة "ذا سنتري" غير الحكومية لمكافحة الفساد.

واعتبر الشريك المؤسس للمنظمة جون بريندرغاست في بيان أن "إعادة فرض العقوبات يعني دفعاً جديداً للجهود الكونغولية والأمريكية لمكافحة الفساد".

بدورها أشادت منظمة "غلوبل ويتنس" لمكافحة الفساد بـ"التدبير المتخذ من جانب إدارة بايدن لإبطال التصريح الخاص المعطى لدان غيرتلر في نهاية ولاية ترمب".

واعتبرت "غلوبل ويتنس" أن قرار إدارة ترمب الذي بقي سارياً لمدة شهر كان يتيح لغيرتلر "معاودة أنشطته التجارية مع جهات أمريكية لمدة عام ورفع الحجز المفر وض على الأصول التي يملكها في الولايات المتحدة".

وأكدت جمعية "الكونغو ليست للبيع" أن "قرار إدارة بايدن يعطي دفعاً جديداً لجهودنا على صعيد مكافحة الفساد".

وطالبت الجمعية الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي بـ"فتح تحقيق كونغولي بالعقود الكثيرة الممنوحة لغيرتلر".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد فرضت في ديسمبر/كانون الأول 2017 عقوبات على غيرتلر على خلفية شبهات بتوقيعه "عقوداً تفتقر للشفافية ومشوبة بالفساد في قطاعي التعدين والنفط".

واتهمته واشنطن بأنه فوّت على جمهورية الكونغو الديموقراطية في عهد الرئيس جوزيف كابيلا الذي كان أحد مقربيه "إيرادات ضريبية بـ1.36 مليار دولار" في العقد الثاني من الألفية الثالثة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us