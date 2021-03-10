اعتقلت القوات الإسرائيلية، الأربعاء، الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، من منزله في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وقال أحد أقارب الشيخ صبري (فضل عدم ذكر اسمه) لوكالة الأناضول إن قوات من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية حاصرت المنزل وطلبت من الشيخ مرافقتها.

وأضاف: "لم توضح القوات الإسرائيلية أسباب الاعتقال".

وقال مصدر في مكتب الشيخ لـTRT عربي إن "العشرات من أفراد القوة الخاصة اقتحموا المنزل نحو الساعة التاسعة والربع بتوقيت القدس المحتلة وقاموا باعتقاله بصورة لا تليق بمكانته".

وأشار إلى أن ما يتوفر من معلومات حتى اللحظة فإن سبب الاعتقال هو "أن الشيخ كان ينوي حضور مجلس ديني في مصلى باب الرحمة المجاور للمسجد الأقصى في ذكرى الإسراء والمعراج".

ويقع منزل الشيخ صبري في بلدة الصوانة، المطلة على البلدة القديمة.

وسبق للسلطات الإسرائيلية أن اعتقلت الشيخ صبري عدة مرات في الماضي، ومنعته لعدة أشهر من الدخول إلى المسجد الأقصى.