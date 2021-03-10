سياسة
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أردوغان: سفينة "القانوني" الثالثة تستعد لإجراء تنقيب عميق
قال أردوغان: "سفينة القانوني الثالثة ترسو حالياً في ميناء فيليوس بولاية زنغولداق شمالي تركيا، وتستعد لإجراء تنقيب عميق في أبريل". وتابع بأن تركيا اشترت 3 سفن للتنقيب بقيمة 450 مليون دولار أمريكي.
أردوغان: سفينة "القانوني" الثالثة تستعد لإجراء تنقيب عميق
أردوغان: سفينة "القانوني" الثالثة تستعد لإجراء تنقيب عميق في أبريل/نيسان المقبل / AA
10 مارس 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن سفينة "القانوني" الثالثة تستعد لإجراء تنقيب عميق في أبريل/نيسان المقبل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم بالبرلمان التركي.

وأضاف أردوغان بهذا الخصوص: "سفينة القانوني الثالثة ترسو حالياً في ميناء فيليوس بولاية زنغولداق شمالي تركيا، وتستعد لإجراء تنقيب عميق في أبريل المقبل".

وتابع بأن تركيا اشترت 3 سفن للتنقيب بقيمة 450 مليون دولار أمريكي، مبيناً أن إنشاء هذه السفن من الصفر كان سيكلف تركيا نحو 2 مليار و100 مليون دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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