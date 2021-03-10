قالت وسائل إعلام إسرائيلية الأربعاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيغادر إلى أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، غداً الخميس.

وذكرت وسائل الإعلام، ومن بينها صحيفة يديعوت أحرونوت، أن نتنياهو سيلتقي خلال زيارته ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وسبق لنتنياهو أن أرجأ أكثر من مرة زيارته أبو ظبي، بسبب القيود التي كانت مفروضة في إسرائيل جراء انتشار فيروس كورونا.

وتأتي زيارة نتنياهو أبو ظبي قبل 12 يوماً من الانتخابات الإسرائيلية العامة، التي يُنظر إليها على أنها حاسمة لمستقبله السياسي.

وكانت إسرائيل والإمارات وقّعتا اتفاقاً لتطبيع العلاقات بين البلدين في سبتمبر/أيلول الماضي.