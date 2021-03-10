وصف رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد دبيبة منح مجلس النواب الثقة لحكومته بـ"اللحظة التاريخية"، متعهداً بعدم تكرار الحرب في البلاد.

جاء ذلك في كلمة متلفزة أمام مجلس النواب الأربعاء عقب منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة بالأغلبية المطلقة.

وقال دبيبة: "منح الثقة للحكومة لحظة تاريخية (..) الحرب لن تتكرر مرة أخرى".

ودعا دبيبة مجلس النواب الليبي إلى الالتئام والوحدة لتعويض سنوات مضت من الانقسام والحرب.

كما تعهد بدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وإنجاز الاستحقاق الدستوري والقانوني للانتخابات في الموعد المحدد، والحرص على الاستماع إلى شكوى المواطنين في جميع أنحاء البلاد.

وقدم دبيبة الشكر للأمم المتحدة والدول الداعمة لمسار الحوار السياسي، قائلاً: "سأعمل بكل جهد في دعم المجلس الرئاسي وتحقيق العدالة الانتقالية لإنجاح المصالحة الوطنية".

وفي وقت سابق الأربعاء منح مجلس النواب الليبي الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، بتأييد 132 صوتاً من أصل 133 حضروا جلسة التصويت.

ووصل دبيبة إلى سرت الاثنين لعرض تشكيلته الوزارية أمام مجلس النواب، وضمت 27 حقيبة، إضافة إلى 6 وزراء دولة.

وفي 5 فبراير/شباط الماضي انتخب ملتقى الحوار السياسي سلطة تنفيذية موحدة مهمتها الأساسية الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويأمل الليبيون أن تنهي هذه الخطوة سنوات من الصراع المسلح، إذ تنازع مليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر الحكومة المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

السراج يبدي استعداده لتسليم السلطة للحكومة الليبية الجديدة

من جانب آخر أبدى رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج الأربعاء استعداده لتسليم المهام والمسؤوليات للحكومة الجديدة، ترسيخاً لمبدأ التداول السلمي للسلطة.

جاء ذلك في بيان للسراج عقب منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد دبيبة بالأغلبية النيابية المطلقة.

وقال السراج: "أبارك لحكومة الوحدة الوطنية نيلها الثقة من مجلس النواب، وأتمنى للسلطة التنفيذية التوفيق والسداد في إنجاز مهامها والسير نحو الانتخابات".

وأضاف السراج: "ما جرى اليوم يعتبر خطوة مهمة لإنهاء الاقتتال والانقسام"، داعياً جميع الأطراف للتكاتف والتعاون والوحدة والتسامح من أجل نهضة ليبيا.

وبدورها أعلنت الحكومة الموالية للواء الانقلابي خليفة حفتر في بيان عبر حسابها على فيسبوك "الاستعداد التام لتسليم المهام والوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات لحكومة الوحدة الوطنية متى شكلت اللجان المختصة".