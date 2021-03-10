سياسة
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بسبب ضعف الإنترنت.. فيسبوك يطلق "إنستغرام لايت" في 170 دولة
قالت شركة فيسبوك اليوم الأربعاء إنها أطلقت نسخة "مصغرة" من تطبيق إنستجرام في 170 دولة تتيح لمن يواجهون ضعف الاتصال بالإنترنت استخدام تطبيق تبادل الصور والمقاطع المصورة.
بسبب ضعف الإنترنت.. فيسبوك يطلق "إنستغرام لايت" في 170 دولة
ستكون (إنستجرام لايت) متاحة للهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد / AFP
10 مارس 2021

قالت شركة فيسبوك اليوم الأربعاء إنها أطلقت نسخة "مصغرة" من تطبيق إنستغرام في 170 دولة تتيح لمن يواجهون ضعف الاتصال بالإنترنت استخدام تطبيق تبادل الصور والمقاطع المصورة.

وستكون (إنستغرام لايت) متاحة للهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد وتحتاج إلى نطاق ترددي أقل من النسخة التقليدية.

وتحتاج النسخة المصغرة إلى مساحة 2MB فحسب مقارنة مع 30MB للتطبيق الأصلي ويمكن تشغيلها حتى على شبكات الجيل الثاني الأبطأ، الأمر الذي يتيح للعملاء في أنحاء من الهند وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، حيث البنية التحتية للإنترنت متقادمة، استخدام الخدمة.

وقال تساح هدار مدير إدارة الإنتاج في فيسبوك بتل أبيب، حيث جرى تطوير الجانب الأكبر من التطبيق، لرويترز: "هذه هي الأسواق التي تشتد فيها الحاجة (إلى هذه النسخة)".

وأضاف: "إنها تستخدم بيانات أقل بكثير، لذلك إذا كنت تملك باقة بيانات صغيرة فإنها لن تنفد عند استخدامك الخدمة. لكن الهدف هو أن نوفر حجم الخدمة نفسه الذي يتيحه إنستغرام".

وأضاف أن إطلاق التطبيق في 170 دولة ليس سوى "خطوة على الطريق".

وكانت شركة فيسبوك أطلقت نسخة مخففة من موقعها الذي يحمل الاسم نفسه على مستوى العالم قبل خمسة أعوام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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