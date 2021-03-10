سياسة
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بحجة الأعباء الدراسية.. أفغانستان تقرر حظر الغناء على الطالبات فوق 12 عاماً
قررت وزارة التربية والتعليم الأفغانية منع الطالبات فوق سن الـ12 عاماً الغناء في المدارس المختلطة، بما يشمل ترديد النشيد الوطني أو غيرها من الأناشيد الجماعية التي تشهد اختلاطاً مع الطلاب الذكور.
بحجة الأعباء الدراسية.. أفغانستان تقرر حظر الغناء على الطالبات فوق 12 عاماً
وزارة التربية والتعليم الأفغانية تقرر منع الفتيات اللاتي يتجاوز سنهن 12 عاماً الغناء في المدارس المختلطة / AA
10 مارس 2021

أصدرت وزارة التربية والتعليم الأفغانية قراراً بمنع الطالبات فوق سن الـ12 عاماً الغناء في المدارس المختلطة.

وشمل القرار منع الفتيات ترديد النشيد الوطني أو غيرها من الأناشيد الجماعية التي تشهد اختلاطاً مع الطلاب الذكور، حسبما نقل موقع "طلوع نيوز" الأفغانية الأربعاء.

ويسري القرار على جميع المدارس الخاصة والحكومية.

من جهتهابررت المتحدثة باسم الوزارة نجيبة عريان القرار بأنه جاء "استجابة لشكاوى الأسر بشأن العبء الثقيل للدراسة على أكتاف الطلاب في المدارس الثانوية والمتوسطة".

واعتبر منتقدو الحظر أنه "خطوة من شأنها فرض قيود على الحريات المدنية للنساء والفتيات"، باعتباره يستهدف الطالبات فقط من دون الطلاب الذكور، وهو ما يشكك في ادعاءات متحدثة الوزارة، حسب المصدر ذاته.

يشار إلى أن القرار يسمح للفتيات فوق سن 12 عاماً بترديد النشيد الوطني الأفغاني والأغاني الثقافية الأخرى في التجمعات النسائية فقط، وليس في صحبة مختلطة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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