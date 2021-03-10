سياسة
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أوغور شاهين: يمكننا إنتاج 3 مليارات جرعة لقاح العام المقبل
في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ قال أوغور شاهين الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "بيونتك" إن شركته بالتعاون مع "فايزر" الأمريكية يمكنها تحقيق أرقام قياسية في إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بما قد يصل إلى 3 مليارات جرعة خلال عام واحد.
أوغور شاهين: يمكننا إنتاج 3 مليارات جرعة لقاح العام المقبل
أوغور شاهين / AFP
10 مارس 2021

قال أوغور شاهين الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "بيونتك" إن شركته بالتعاون مع "فايزر" الأمريكية يمكنها تحقيق أرقام قياسية في إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات كبيرة في إنتاج اللقاحات وتوزيعها.

وفي مقابلة مع وكالة بلومبيرغ قال شاهين إن شركته بالتعاون مع فايزر يمكنهما إنتاج نحو 3 مليارات جرعة من اللقاح العام المقبل.

وقال: "حسب الطلب بإمكاننا زيادة الطاقة الإنتاجية لمعدلات أكبر من ذلك"، لافتاً إلى أنهم "تلقوا طلبات بـ1.3 مليار جرعة حتى الآن.. وأنهم يخوضون مفاوضات مع الوكالات الحكومية بخصوص إنتاج مئات الآلاف من الجرعات".

وأوضح شاهين أن "أي شخص يحتاج إلى اللقاح في أوروبا والولايات المتحدة سيتمكن من الحصول على اللقاح بحلول نهاية الصيف المقبل"، معرباً عن أمله في الحصول على لقاحات كافية لتطعيم العالم بأسره بحلول عام 2022.

وتتوقع شركة فايزر بالتعاون مع "بيونتك" أن تحقق أرباحاً بما يقارب 15 مليار دولار من عائدات لقاح كورونا هذا العام، كذلك فإن من المتوقع أن ترتفع أسعار اللقاحات بنسبة كبيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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