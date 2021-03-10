أعلن الجيش الألماني تحطّم الطائرة المُسيّرة من طراز Heron-1 المصنّعة في إسرائيل، على بعد نحو 45 كيلومتراً من مدينة "مزار شريف" الأفغانية، بسبب عطل في محرك الطائرة.

وكانت القوات المسلحة الألمانية وقّعت العام الماضي عقداً لتمديد استئجار المُسيّرة Heron-I من إسرائيل.

والعقد المُقدّرة قيمته بـ32.4 مليون دولار أمريكي حتى عام 2022، مَعنيٌّ بطائرة HERON-I المُسيّرة التي تنتجها هيئة صناعة الطيران الإسرائيلية، التي استخدمتها ألمانيا في مالي خلال مشاركتها بمهمة بعثة الأمم المتحدة.

وتُسخدم الطائرة لأغراض عدة منها توفير المعلومات الاستخبارية لقوات المهمة الأممية في المنطقة.

ويعد سعر الطائرة وفقاً للعقد باهظاً إذا ما قورن بالمُسيّرات التركية، إذ اشترت أوكرانيا من تركيا 6 طائرات مُسيّرة طراز بيرقدار TB2 بالإضافة إلى معدات وذخيرة لمحطة التحكم MAM-La، بنحو 55 مليون دولار فقط.

وشهدت صناعة الطائرات المُسيَّرة التركية في السنوات الأخيرة طفرة كبيرة، وغيرت من توجُّه الحكومات والجيوش في الاهتمام بامتلاك هذه التقنية لتكون تركيا من الدول المهمة في هذا المجال.