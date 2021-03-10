قالت زوجة أسامة الحسني وهو مواطن أسترالي من أصل سعودي الأربعاء إن محكمة مغربية قضت بتسليمه للسعودية في قضية تثير مخاوف جماعات حقوقية.

وألقي القبض على الحسني الشهر الماضي لدى وصوله إلى المغرب الذي سافر إليه لينضم إلى زوجته وابنته.

وبكت زوجته هناء وهي تقول عبر الهاتف إنها لم تتوقع هذا الحكم، حسب حديثها لوكالة رويترز.

كانت محكمة في السعودية قضت بسجن الحسني عامين، والحسني رجل أعمال يحمل الجنسية السعودية أيضاً وكان يعمل في جامعة بالمملكة.

وقال مسؤول بوزارة العدل المغربية إن الاعتقال جاء بعد إصدار الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) مذكرة بطلب من السعودية، مضيفاً أن الحسني مطلوب في أمر يندرج تحت قانون العقوبات ويشمل السرقة.