سياسة
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بأمر من "الإنتربول".. زوجة أسترالي تقول إن المغرب ستسلمه للسعودية
تتخوف جماعات حقوقية من قضية أثارتها زوجة مواطن أسترالي من أصل سعودي، بعد اعتزام المغرب تسليمه للسعودية بأمر من الإنتربول.
بأمر من "الإنتربول".. زوجة أسترالي تقول إن المغرب ستسلمه للسعودية
كانت محكمة في السعودية قضت بسجن الحسني عامين على خلفية قضايا جنائية  / Reuters
10 مارس 2021

قالت زوجة أسامة الحسني وهو مواطن أسترالي من أصل سعودي الأربعاء إن محكمة مغربية قضت بتسليمه للسعودية في قضية تثير مخاوف جماعات حقوقية.

وألقي القبض على الحسني الشهر الماضي لدى وصوله إلى المغرب الذي سافر إليه لينضم إلى زوجته وابنته.

وبكت زوجته هناء وهي تقول عبر الهاتف إنها لم تتوقع هذا الحكم، حسب حديثها لوكالة رويترز.

كانت محكمة في السعودية قضت بسجن الحسني عامين، والحسني رجل أعمال يحمل الجنسية السعودية أيضاً وكان يعمل في جامعة بالمملكة.

وقال مسؤول بوزارة العدل المغربية إن الاعتقال جاء بعد إصدار الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) مذكرة بطلب من السعودية، مضيفاً أن الحسني مطلوب في أمر يندرج تحت قانون العقوبات ويشمل السرقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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