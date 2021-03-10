يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الامارات يوم الخميس، وفقاً لما أكده مسؤول في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية الجديدة بين البلدين وتعزيز آمال رئيس الوزراء في إعادة انتخابه.

يواجه نتنياهو مجموعة من المنافسين في سباق صعب ومن المؤكد أنه سيستغل الزيارة لصالحه.

المسؤول الذي تحدث شريطة كتمان هويته حتى الإعلان الرسمي لم يُدلِ بتفاصيل حول جدول أعمال نتنياهو، لكن الإعلام الإسرائيلي قال إنه سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن زايد آل نهيان في أبو ظبي قبل العودة إلى إسرائيل.

كما أشار الإعلام إسرائيلي إلى أن نتنياهو ربما يلتقي ولي العهد السعودي خلال زيارته المتوقعة للإمارات.

وقبل ذلك خرجت أنباء عن "زيارة سريعة" من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مدينة نيوم السعودية للقاء ولي العهد محمد بن سلمان، إلا أن الرياض نفت مقابلة أي مسؤولين إسرائيليين.

وسعى نتنياهو في معركته الرابعة لإعادة انتخابه خلال عامين فقط لتصوير نفسه كرجل دولة مؤهل بشكل فريد لقيادة البلاد خلال الأوقات العصيبة.

وزيارة الخميس التي تأجلت عدة مرات بسبب قيود كورونا قد تساعده في تشتيت الانتباه عن محاكمته المقبلة في قضية فساد وغضب الرأي العام بسبب التراجع الاقتصادي جراء أزمة كورونا.