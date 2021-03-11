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دبيبة رئيساً للحكومة في ليبيا والسراج مستعد لتسليمه السلطة، وتركيا تخطو نحو نادي الدول النووية بافتتاح مفاعل ثالث بمحطة أق قويو.

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لحظة تاريخية.. دبيبة رئيساً للحكومة في ليبيا والسراج مستعد لتسليمه السلطة

وصف رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد دبيبة منح مجلس النواب الثقة لحكومته بـ"اللحظة التاريخية"، متعهداً بعدم تكرار الحرب في البلاد. [TRT عربي]

جاء ذلك في كلمة متلفزة أمام مجلس النواب الأربعاء عقب منح الحكومة الليبية الجديدة الثقة بالأغلبية المطلقة. [TRT عربي]

وقال دبيبة: "منح الثقة للحكومة لحظة تاريخية (..) الحرب لن تتكرر مرة أخرى". ودعا دبيبة مجلس النواب الليبي إلى الالتئام والوحدة لتعويض سنوات مضت من الانقسام والحرب. [TRT عربي]

كما تعهد بدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وإنجاز الاستحقاق الدستوري والقانوني للانتخابات في الموعد المحدد، والحرص على الاستماع إلى شكوى المواطنين في جميع أنحاء البلاد. [TRT عربي]

من جانب آخر أبدى رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج الأربعاء استعداده لتسليم المهام والمسؤوليات للحكومة الجديدة، ترسيخاً لمبدأ التداول السلمي للسلطة. [TRT عربي]

مفاعل ثالث بمحطة آق قويو.. تركيا تخطو نحو نادي الدول النووية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن بلاده ستنضم في مئوية تأسيسها (عام 2023) إلى نادي الدول الحائزة على الطاقة النووية.

جاء ذلك خلال مشاركة أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر اتصال مرئي في مراسم وضع حجر أساس الوحدة الثالثة لمحطة "آق قويو" النووية.

وأوضح أردوغان أن إدراج الطاقة النووية في البنية التحتية الوطنية خطوة استراتيجية اتخذناها نحو أمن توفير الطاقة، مضيفاً أن محطة "آق قويو النووية ستوفر 10% من حاجة تركيا إلى الطاقة الكهربائية".