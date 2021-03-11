في إطار مراجعات يجريها الجيش البريطاني، قررت الحكومة البريطانية إجراء تغييرات على ميزانية الدفاع، تخلّلها إلغاء شراء 90 طائرة مقاتلة أمريكية من نوع F-35، من أصل 138 طائرة كانت قد طلبتها سابقاً، على أن تستلم 48 مقاتلة فقط من هذا النوع.

وقالت صحيفة التايمز البريطانية في تقرير لها، إن "طلبية 90 طائرة F-35 المقاتلة ستلغى لصالح مقاتلة Tempest البريطانية قيد التصنيع محلياً، في حين سيجري إخراج 24 مقاتلة قديمة من نوع Typhoon من الخدمة مُبكراً".

وأكدت الصحيفة أن "أسراب كاملة من الطائرات ستخرج من الخدمة بعد أن أصبحت الطائرات المُسيّرة أكثر شيوعاً".

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد قالت في وقت سابق، إن المملكة المتحدة تعتزم تخصيص جزء من ميزانية الدفاع للسنوات الـ5 القادمة لتطوير الطائرات المسيرة، عقب تأثرها بالتجربة التركية.

وأشارت الصحيفة إلى أن طائرات Bayraktar TB2 التركية تعد أرخص من نظيراتها حول العالم.

وكان وزير الدفاع البريطاني بِن والاس قد قال، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن استخدام المُسيّرات التركية غيّر من موازين القوى في عدد من المناطق، مثل سوريا وليبيا، وأقرّ بالابتكار التركي في مجال الدفاع، وأبدى إعجابه بالطائرات المسيرة التركية ومدى فعاليتها على الأرض.

وأشار الوزير البريطاني إلى أن دولاً غربية عديدة لم تحظ بالريادة في مجال تحديث الدفاع في حين أنها تراقب الآخرين يفعلون ذلك.