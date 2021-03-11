وصلت سفينة "تسالة" لنقل الغاز الطبيعي المسال، إلى تركيا، قادمة من ميناء "أرزيو" الجزائري.

وبحسب بيانات نظام تتبع السفن الدولية، انطلقت " تسالة" من الجزائر في 5 مارس/آذار الجاري، ورست مساء الأربعاء في ميناء "مرمرة أر أيليسي" بولاية تكيرداغ شمال غربي تركيا.

وتبلغ سعة السفينة التي جرى إنشاؤها عام 2016 وترفع العلم الجزائري، 171 ألفاً و800 متر مكعب من الغاز المسال.

ونهاية العام الماضي، وصلت سفينة "برغ أرزيو" لنقل الغاز الطبيعي المسال إلى تركيا، قادمةً من ميناء "أرزيو" الجزائري، والتي تبلغ سعتها 138 ألفاً و89 متراً مكعباً من الغاز المسال.