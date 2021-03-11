سياسة
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أنباء حول حصول السودان على تعهدات سعودية بمساعدات بـ1.5 مليار دولار
نقلت رويترز عن مصدرين رسميين بالسودان أن بلديهما حصل على تعهُّد جديد من السعودية بأن تدفع منحة بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك في إطار حزمة مساعدات اقتصادية أُعلِن عنها عام 2019.
أنباء حول حصول السودان على تعهدات سعودية بمساعدات بـ1.5 مليار دولار
مصدران رسميان في السودان يقولان إن بلديهما حصل على تعهدات من السعودية بتقديم الأخيرة مساعدات بقيمة 1.5 مليار دولار / AFP
11 مارس 2021

قال مصدران رسميان سودانيان إن السودان حصل على تعهُّد جديد من السعودية بأن تدفع منحة بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك في إطار حزمة مساعدات اقتصادية أُعلِن عنها عام 2019، وفقاً لرويترز.

وزار رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ومسؤولون آخرون كبار السعودية هذا الأسبوع سعياً لتعزيز التعاون في وقت تواجه فيه السلطات الانتقالية في السودان صعوبات بمعالجة أزمة اقتصادية طويلة الأمد.

ولم يصدر تعليق فوري عن وزارة المالية السودانية أو من مركز التواصل الدولي الحكومي السعودي.

وتعهدت السعودية والإمارات بمساعدات قيمتها ثلاثة مليارات دولار للسودان في أبريل/نيسان 2019، وذلك بعد فترة وجيزة من إطاحة الجيش بالرئيس السوداني السابق عمر البشير بعد شهور من الاحتجاجات في الشوارع.

وأشار مسؤولون سودانيون من قبل إلى أن 750 مليون دولار من تلك المساعدات وصلت بالفعل، منها 500 مليون دولار أُودعت البنك المركزي. ومن المتوقع وصول جزء من المساعدات على هيئة إمدادات من القمح والأدوية والمواد البترولية والسلع الأخرى التي يحتاج السودان إليها.

إلا أن أنباءً لم ترد حول صرف دفعات أخرى، ولم يتضح إن كانت القيمة المتبقية من المساعدات ستُدفع بعد أن أبرمت جماعات مدنية اتفاقاً لتقاسم السلطة مع الجيش صيف 2019.

ولم يفصح المصدران السودانيان عن أي تفاصيل بشأن الكيفية أو التوقيت لصرف المساعدات التي أُعيد التعهد بها وقيمتها 1.5 مليار دولار.

ويحكم السودان مجلس يضم عسكريين ومدنيين خلال فترة انتقال سياسي يُتوقع أن تستمر حتى نهاية 2023.

وخفّض السودان أواخر الشهر الماضي قيمة العملة بشكل كبير، ويطلب مساعدة مالية دولية لتكوين احتياطيات والتحوط من أي صدمات اقتصادية مرتبطة بقيمة العملة.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان الخميس إن التضخم السنوي قفز إلى 330% في فبراير/شباط الماضي من 304% في يناير/كانون الثاني الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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