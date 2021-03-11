سياسة
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تمهيداً لقمة مرتقبة.. مباحثات بين تركيا والاتحاد الأوروبي
عقد وفدٌ تركي برئاسة متحدث الرئاسة إبراهيم قالن مباحثات مع وفد أوروبي بمدينة إسطنبول، لبحث سبل التعاون بين الجانبين ووضع جدول أعمال لقمة مرتقبة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعماء الاتحاد الأوروبي.
تمهيداً لقمة مرتقبة.. مباحثات بين تركيا والاتحاد الأوروبي
متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن يلتقي كبار مستشاري زعماء الاتحاد الأوروبي لبحث سبل التعاون / AA
11 مارس 2021

عقد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن الخميس لقاء مع كبار مستشاري زعماء الاتحاد الأوروبي، بحثوا خلاله سبل التعاون المشترك.

وجرى اللقاء بين الوفد التركي الذي ضم إلى جانب قالن، نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايماقجي، والوفد الأوروبي، في قصر "دولمه باهتشه" بإسطنبول.

وضم الوفد الأوروبي مريم فان دين هيوفل رئيسة ديوان رئيس المجلس الأوروبي، وجان هيكر كبيرة مستشاري الزعيمة الألمانية أنغيلا ميركل للشؤون الخارجية، وإيمانويل بوني كبير مستشاري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للشؤون الخارجية، والسفير نيكولاس ماير لاندروت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتركيا.

وتناول الوفدان خلال اللقاء سبل التعاون التي يمكن تحقيقها بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، ضمن إطار العلاقات المشتركة.

وتطرَّق الوفدان إلى القضايا الإقليمية وتقييم شامل للعلاقات الثنائية.

كما أُعِد جدول أعمال القمة المزمع عقدها قريباً بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعماء الاتحاد الأوروبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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