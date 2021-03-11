سياسة
2 دقيقة قراءة
لنشره "محتوى غير أخلاقي".. محكمة باكستانية تحظر تطبيق"تيك توك"
قضت محكمة بيشاور العليا بحظر تطبيق "تيك توك" في قضية رفعها أحد السكان المحليين ضده للمقاطع المصورة، بعد أن طالبت الحكومة المنصة بتعليق المحتوى غير القانوني، لكنها لم تتلق رداً إيجابياً بعد من الشركة.
لنشره "محتوى غير أخلاقي".. محكمة باكستانية تحظر تطبيق"تيك توك"
باكستان تحضر تطبيق تيك توك بعد نشر ما سمَّته "محتوى غير أخلاقي" / AA
11 مارس 2021

قررت محكمة باكستانية الخميس حظر تطبيق "تيك توك" بسبب نشر ما سمَّته "محتوى غير أخلاقي" على منصته.

وقضت محكمة بيشاور العليا بحظر التطبيق في قضية رفعها أحد السكان المحليين ضد تطبيق "تيك توك" للمقاطع المصورة.

وتضمنت الجلسة شهادة رئيس هيئة الاتصالات الباكستانية أمير عظيم باجوا بجانب عدد من كبار المسؤولين أمام المحكمة.

وأكد الشهود أن "الحكومة كانت طلبت بالفعل من المنصة تعليق المحتوى غير القانوني، لكنها لم تتلقَّ رداً إيجابياً بعد من الشركة".

بدوره قال كبير القضاة قيصر رشيد خان إن تطبيق تيك توك "ينشر الفحش المخالف للقيم الثقافية للبلاد".

وأشار خان إلى أنه "سيجري حظر التطبيق حتى تقدم إدارته رداً إيجابياً على طلب الحكومة بإزالة المحتوى المرفوض".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020 حظرت السلطات الباكستانية التطبيق على خلفية الاتهامات نفسها بعد تحذيرات متكررة.

وقالت هيئة الاتصالات الباكستانية آنذاك إن الشركة "فشلت في الامتثال الكامل للتعليمات لتطوير آلية فعالة للسيطرة على المحتوى غير القانوني".

إلا أنه جرى رفع الحظر عن التطبيق بعد 10 أيام بعد تأكيد الشركة للسلطات أنها ستحظر أي محتوى "غير أخلاقي" وفقاً لقوانين البلاد.

وكانت باكستان ثاني دولة آسيوية تحظر تطبيق "تيك توك" العام الماضي بعد الهند.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us