سياسة
3 دقيقة قراءة
النيابة الموريتانية تتهم الرئيس السابق و12 آخرين بغسل الأموال والفساد
اتهمت النيابة العامة الموريتانية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و12 آخرين من المسؤولين في عهده والمقربين منه بالفساد وغسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة بصفقات حكومية، كما طلبت وضع المتهمين تحت "تدابير المراقبة القضائية المشددة".
النيابة الموريتانية تتهم الرئيس السابق و12 آخرين بغسل الأموال والفساد
النيابة العامة الموريتانية توجّه اتهامات بالفساد إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و12 آخرين من مقربيه / AFP
11 مارس 2021

وجّهت النيابة العامة في موريتانيا الخميس إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و12 آخرين من أركان حكمه، اتهامات بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية.

وأحالت النيابة وفق بيان لها المتهمين إلى "قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية" (إحدى هيئات النيابة).

وطلبت النيابة وضع المتهمين تحت "تدابير المراقبة القضائية المشددة"، مع إطلاق سراحهم في انتظار اكتمال التحقيق.‎

وأوضحت أن طلبها يأتي "تقديراً للوقت الذي تتطلبه مثل هذه التحقيقات، وكذلك إجراءات عمليات استرداد الأموال، وضرورة أن يجري ذلك خارج الضغط الذي تشكله عادة آجال الحبس الاحتياطي".

ومن المتهمين الـ12 مع ولد عبد العزيز، رئيسا الوزراء السابقين يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، ووزير المالية السابق المختار أجاي، ووزير البترول والطاقة السابق الطالب عبدي فال، ورجل الأعمال محمد الأمين ولد البوابات، ورجل الأعمال محيي الدين محمد السالك أبوه.‎

وأفادت النيابة بأن التحقيقات مكّنت من اكتشاف وتجميد وحجز لأموال وممتلكات منقولة وعقارية جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع من خلال جرائم أضّرت بالمجتمع، على الرغم من محاولة بعض المشتبه بهم عرقلة سير العدالة وعدم التعاون مع المحققين.

كما أعلنت النيابة حفظ الدعوى بحق بقية المشتبه بهم (لم تحدد عددهم)، بسبب عدم كفاية الأدلة.

وفي أكثر من مناسبة نفى متهمون في هذا الملف بينهم الرئيس السابق تورُّطهم في فساد مالي.

والثلاثاء والأربعاء مَثُل أمام النيابة في العاصمة نواكشوط عشرات المشمولين في الملف المعروف بـ"ملف فساد العشرية"، في إشارة إلى سنوات حكم ولد عبد العزيز (2009-2019).

وفي يونيو/حزيران الماضي أصدر البرلمان الموريتاني تقريراً أُحيل إلى القضاء، يتضمن اتهامات للرئيس السابق وعدد من وزرائه ومقربين منهم بالتورط في عمليات فساد.

​​​​​​​وبناءً على التقرير وقفت السلطات ولد عبد العزيز في 17 أغسطس/آب الماضي، قبل أن تفرج عنه بعد أسبوع.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us