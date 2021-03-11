اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين الخميس في مدينة سالونيك ثاني أكبر مدن اليونان، بعد أن أنهت السلطات احتجاجاً للطلاب ومتظاهرين آخرين داخل مبنى الجامعة الرئيسي بالمدينة.

وألقى محتجون قنابل حارقة على الشرطة بعد اندلاع اشتباكات في شوارع قريبة من وسط المدينة.

وردت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع ونفذت عدة اعتقالات، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

واحتل الطلاب مبنى الجامعة قرابة ثلاثة أسابيع احتجاجاً على قرار الحكومة بدء تسيير دوريات للشرطة في حرم الجامعات.

على الرغم من قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا نُظمت عشرات المسيرات الاحتجاجية في المدن اليونانية خلال الشهر الماضي ضد احتمال وصول الشرطة إلى الحرم الجامعي.