سياسة
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مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في اليونان.. ما القصة؟
احتجاجاً على قرار الحكومة بدء تسيير دوريات للشرطة في حرم الجامعات، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في مدينة سالونيك ثاني أكبر مدن اليونان.
مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في اليونان.. ما القصة؟
اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في ثاني أكبر مدن اليونان  / AP
11 مارس 2021

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين الخميس في مدينة سالونيك ثاني أكبر مدن اليونان، بعد أن أنهت السلطات احتجاجاً للطلاب ومتظاهرين آخرين داخل مبنى الجامعة الرئيسي بالمدينة.

وألقى محتجون قنابل حارقة على الشرطة بعد اندلاع اشتباكات في شوارع قريبة من وسط المدينة.

وردت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع ونفذت عدة اعتقالات، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

واحتل الطلاب مبنى الجامعة قرابة ثلاثة أسابيع احتجاجاً على قرار الحكومة بدء تسيير دوريات للشرطة في حرم الجامعات.

على الرغم من قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا نُظمت عشرات المسيرات الاحتجاجية في المدن اليونانية خلال الشهر الماضي ضد احتمال وصول الشرطة إلى الحرم الجامعي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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