سياسة
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1.9 تريليون دولار لإنعاش الاقتصاد.. بايدن يوقِّع على خطته لدعم الأمريكيين
بعد 45 يوماً من توليه منصبه وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على خطة إنقاذ ضخمة بقيمة 1.9 تريليون دولار لإنعاش الاقتصاد، في آخر خطوة قبل أن تصبح قانوناً نافذاً، في أول وعد انتخابي يجري تحقيقه.
1.9 تريليون دولار لإنعاش الاقتصاد.. بايدن يوقِّع على خطته لدعم الأمريكيين
بايدن يوقع على خطته لدعم الاقتصاد أمام وباء كورونا  / AP
11 مارس 2021

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، خطة إنقاذ ضخمة بقيمة 1.9 تريليون دولار لإنعاش الاقتصاد، في آخر خطوة قبل أن تصبح الخطة قانوناً نافذاً.

وجاء تصديق بايدن على الخطة وفق ما أعلنه البيت الأبيض في بيان بعد نحو شهر ونصف من تولِّيه مهامه رسمياً رئيساً للولايات المتحدة، وبعد يوم واحد من التصديق النهائي عليها من جانب الكونغرس.

وقال بايدن خلال مراسم توقيع الخطة مخاطباً الأمريكيين: "قبل 45 يوماً عندما توليت منصبي، قطعت عهداً لكم بأن الدعم المالي للشعب الأمريكي قادم، واليوم نخطو خطوة عملاقة بالتوقيع على خطة الإنقاذ المالية".

وأضاف في مقطع فيديو نشره البيت الأبيض على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "لقد أوفينا بوعدنا، إنه مبلغ سيكون له بالغ الأثر الإيجابي على المواطنين كافة داخل الولايات المتحدة".

وتتضمن الخطة توزيع شيكات بقيمة 1400 دولار لمرة واحدة على البالغين في الأسر العاملة، وإعانة بطالة أسبوعية بمقدار 300 دولار حتى 6 سبتمبر/أيلول القادم لكل فرد.

كذلك خصصت الخطة 126 مليار دولار للمساعدة في إعادة فتح المدارس ورياض الأطفال، و350 مليار دولار لصالح الولايات والمجتمعات المحلية، ومنح وتسهيلات نقدية للشركات المتضررة من الجائحة.

وستدعم الخطة توفير مئات ملايين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتسريع توزيعها على الأمريكيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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