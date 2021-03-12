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الأردن يعرقل زيارة نتنياهو للإمارات ويمنع طائرته من الإقلاع، وأردوغان يوضح كيف حافظت تركيا على الاستقرار الاقتصادي خلال أزمة كورونا.

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الأردن يعرقل زيارة نتنياهو للإمارات ويمنع طائرته من الإقلاع.. ما السبب؟

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخميس، أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدولة الإمارات أُجّلت قسراً، بعدما رفضت دولة الأردن التصديق على مسار الرحلة والسماح لطائرته بالتحليق في أجوائها. [TRT عربي]

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأردني أن وليّ العهد ألغى زيارة كانت مقرَّرة للمسجد الأقصى في ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، والسبب فرض إسرائيل إجراءات غير مقبولة على برنامجه. [TRT عربي]

أردوغان يوضح كيف حافظت تركيا على الاستقرار الاقتصادي خلال أزمة كورونا

كشف الرئيس التركي أن حكومته حافظت على الاستقرار الاقتصادي بواسطة حزم الدعم والتعديلات، منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد قبل عام، إذ نشر معلومات مفصلة عن الدعم الذي قدمته الحكومة للمواطنين. [TRT عربي]

وفي مارس 2020، أعلن أردوغان حزمة جديدة من التدابير لمواجهة كورونا تحمل اسم "درع الاستقرار الاقتصادي"، وخُصّص لها 100 مليار ليرة تركية (قرابة 15.5 مليار دولار)، كخطوة لاحتواء الأزمة وتفادي البلاد تسجيل خسائر. [TRT عربي]