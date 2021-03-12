سياسة
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تحتلها روسيا منذ 2014.. أوكرانيا تعلن استراتيجية جديدة لاستعادة القرم
قال وزير الخارجية الأوكراني إن حكومة بلاده وافقت على "استراتيجية تحرير شبه جزيرة القرم وإعادة إدماجها"، مضيفاً أنهم "قبلوا وثيقة تاريخية كانت مطلوبة منذ ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم في 2014".
تحتلها روسيا منذ 2014.. أوكرانيا تعلن استراتيجية جديدة لاستعادة القرم
شدّد وزير الخارجية الأوكراني على أنهم "قبلوا وثيقة تاريخية كانت مطلوبة منذ ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم في 2014" / AA
12 مارس 2021

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أنهم وافقوا على وثيقة "استراتيجية تحرير شبه جزيرة القرم وإعادة إدماجها"، حسب ما جاء في تغريدة له الخميس.

وشدّد الوزير في تغريدته على أنهم "قبلوا وثيقة تاريخية كانت مطلوبة منذ ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم في 2014".

وأضاف قائلاً: "رسالتنا واضحة، نحن لا ندعو فقط العالم لمساعدة شبه جزيرة القرم على العودة إلينا، ولكن أوكرانيا تحت قيادة (الرئيس فولوديمير) زيلينسكي تنفّذ أيضاً الجهود المنهجية الخاصة بها".

وأشار كوليبا إلى ثلاث خطوات لاستعادة شبه جزيرة القرم: "الأولى هي الاستراتيجية المعتمدة اليوم، والثانية هي التوحيد: جهودنا المشتركة مع الشركاء في منهاج القرم، والثالثة هي التآزر: استعادة القانون الدولي ووحدة أراضي أوكرانيا في شبه جزيرة القرم".

وضمت روسيا القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد أُجريَ في شبه الجزيرة في مارس 2014، دون اكتراث بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

جدير بالذِّكر أن روسيا سجنت عديداً من تتار القرم الأتراك، ممن رأت فيهم خطراً محتمَلاً عليها بعد ضمّ شبه الجزيرة بشكل غير قانوني إليها.

كما حظرت دخول قيادات التتار إلى شبه الجزيرة، بينهم عبد الجميل قرم أوغلو، ورئيس المجلس القومي لتتار القرم رفعت جوباروف، زاعمة انتماءهم إلى "تنظيمات متطرفة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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