سياسة
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إسرائيل تعلن نهاية مناورة بحرية مشتركة مع فرنسا واليونان وإدارة جنوب قبرص
أنهت أساطيل إسرائيل وفرنسا واليونان وإدارة جنوب قبرص، مناورة بحرية مشتركة، استمرت لمدة أسبوع، وجرت في البحر الأبيض المتوسط. وحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فقد حاكت المناورات سيناريوهات مختلفة.
إسرائيل تعلن نهاية مناورة بحرية مشتركة مع فرنسا واليونان وإدارة جنوب قبرص
أفيخاي أدرعي قال إن الهدف من المناورة، التي تُقام كل عام، هو تعزيز التعاون بين الأساطيل، وتعميق المعرفة المهنية
12 مارس 2021

أنهت أساطيل إسرائيل وفرنسا واليونان وإدارة جنوب قبرص، مناورة بحرية مشتركة، استمرت لمدة أسبوع، وجرت في البحر الأبيض المتوسط.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تصريح مكتوب الجمعة، إن المناورة "حاكت سيناريوهات مختلفة، بمشاركة قطع بحرية مختلفة إلى جانب المروحيات".

وأضاف: "من أبرز السيناريوهات التي جرى التدرب عليها، استخدام نظام مضادّ للغواصات، والبحث والإنقاذ، ومحاكاة وقوع حرب بين السفن".

وتابع: "شاركت في المناورة سفينة صواريخ من نوع ساعر 4.5 المزودة بنظام مضاد للغواصات، بالإضافة إلى غواصة إسرائيلية".

وقال أدرعي إن "الهدف من المناورة، التي تقام كل عام، هو تعزيز التعاون بين الأساطيل، وتعميق المعرفة المهنية، إذ عزّزَت قوة التعاون المشترك والمعرفة بين الأساطيل البحرية للدول المشاركة ولغة التعامل الواحدة".

وأضاف: "المناورة كانت حُددت مُسبَقاً في خطة التدريبات المحددة لعام 2021 ".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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