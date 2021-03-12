أنهت أساطيل إسرائيل وفرنسا واليونان وإدارة جنوب قبرص، مناورة بحرية مشتركة، استمرت لمدة أسبوع، وجرت في البحر الأبيض المتوسط.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تصريح مكتوب الجمعة، إن المناورة "حاكت سيناريوهات مختلفة، بمشاركة قطع بحرية مختلفة إلى جانب المروحيات".

وأضاف: "من أبرز السيناريوهات التي جرى التدرب عليها، استخدام نظام مضادّ للغواصات، والبحث والإنقاذ، ومحاكاة وقوع حرب بين السفن".

وتابع: "شاركت في المناورة سفينة صواريخ من نوع ساعر 4.5 المزودة بنظام مضاد للغواصات، بالإضافة إلى غواصة إسرائيلية".

وقال أدرعي إن "الهدف من المناورة، التي تقام كل عام، هو تعزيز التعاون بين الأساطيل، وتعميق المعرفة المهنية، إذ عزّزَت قوة التعاون المشترك والمعرفة بين الأساطيل البحرية للدول المشاركة ولغة التعامل الواحدة".

وأضاف: "المناورة كانت حُددت مُسبَقاً في خطة التدريبات المحددة لعام 2021 ".