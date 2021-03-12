كشف الرئيس التركي رجب أردوغان، عن تواصل التعاون الاقتصادي بين بلاده ومصر خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها أردوغان عقب صلاة الجمعة، بمدينة إسطنبول.

وقال الرئيس التركي إن "تعاوننا الاقتصادي والدبلوماسي والاستخباراتي مع مصر متواصل، ولا يوجد أي مشكلة في هذا".

وحول العلاقات مع السعودية، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ بلاده ستبحث مع السلطات السعودية قرار إجرائها مناورات مع اليونان.

كما أشار إلى إمكانية شراء بلاده 50 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا أخرى من الصين إذا جرى الاتفاق بين البلدين.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو قد قال إن الاتصالات بين بلاده ومصر بدأت دون أي شروط مسبقة من الجانبين.

وأوضح جاوش أوغلو في تصريحات حصرية لشبكة TRT ووكالة الأناضول الجمعة، إن "الاتصالات مع مصر بدأت على الصعيد الدبلوماسي، ولدينا اتصالات سواء على مستوى الاستخبارات أو وزارة الخارجية".

وأضاف: "ستشهد الأيام المقبلة جولة مباحثات جديدة بين تركيا ومصر على المستويين الاستخباراتي والدبلوماسي".

وقال وزير الخارجية التركي إنه لا سبب يمنع تحسين العلاقات مع الرياض، موضحاً أنه "إذا أقدمت السعودية على خطوات إيجابية فسنقابلها بالمثل، والأمر ذاته ينطبق على الإمارات".