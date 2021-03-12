سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: تعاوننا الاقتصادي والدبلوماسي والاستخباراتي مع مصر متواصل
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات صحفية، عقب صلاة الجمعة في إسطنبول، أن علاقات بلاده الاقتصادية والاستخبارية والدبلوماسية مع مصر متواصلة.
أردوغان: تعاوننا الاقتصادي والدبلوماسي والاستخباراتي مع مصر متواصل
وزير الخارجية التركي صرح الجمعة بأن الأيام المقبلة ستشهد جولة مباحثات جديدة بين تركيا ومصر على المستويين الاستخباراتي والدبلوماسي / AA
12 مارس 2021

كشف الرئيس التركي رجب أردوغان، عن تواصل التعاون الاقتصادي بين بلاده ومصر خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها أردوغان عقب صلاة الجمعة، بمدينة إسطنبول.

وقال الرئيس التركي إن "تعاوننا الاقتصادي والدبلوماسي والاستخباراتي مع مصر متواصل، ولا يوجد أي مشكلة في هذا".

وحول العلاقات مع السعودية، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ بلاده ستبحث مع السلطات السعودية قرار إجرائها مناورات مع اليونان.

كما أشار إلى إمكانية شراء بلاده 50 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا أخرى من الصين إذا جرى الاتفاق بين البلدين.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو قد قال إن الاتصالات بين بلاده ومصر بدأت دون أي شروط مسبقة من الجانبين.

وأوضح جاوش أوغلو في تصريحات حصرية لشبكة TRT ووكالة الأناضول الجمعة، إن "الاتصالات مع مصر بدأت على الصعيد الدبلوماسي، ولدينا اتصالات سواء على مستوى الاستخبارات أو وزارة الخارجية".

وأضاف: "ستشهد الأيام المقبلة جولة مباحثات جديدة بين تركيا ومصر على المستويين الاستخباراتي والدبلوماسي".

وقال وزير الخارجية التركي إنه لا سبب يمنع تحسين العلاقات مع الرياض، موضحاً أنه "إذا أقدمت السعودية على خطوات إيجابية فسنقابلها بالمثل، والأمر ذاته ينطبق على الإمارات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us