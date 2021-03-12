سياسة
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تركيا تحقق أعلى زيادة إنتاج صناعي في "مجموعة الـ20"
قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي إن الإنتاج الصناعي في تركيا ازداد في يناير/كانون الثاني 11.4% على أساس سنوي متجاوزاً التوقعات، وهذه أعلى نسبة زيادة بين دول مجموعة العشرين.
تركيا تحقق أعلى زيادة إنتاج صناعي في "مجموعة الـ20"
وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي يعلن أن بلاده الأعلى زيادة بالإنتاج الصناعي في دول العشرين / AA
12 مارس 2021

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك أن بلاده حققت في يناير/كانون الثاني الماضي أعلى نسبة زيادة في الإنتاج الصناعي بين دول مجموعة العشرين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الجمعة في العاصمة أنقرة.

وقال إن الإنتاج الصناعي في تركيا ازداد في يناير/كانون الثاني 11.4% على أساس سنوي متجاوزاً التوقعات، وهذه أعلى نسبة زيادة بين دول مجموعة العشرين.

من جهة أخرى أكّد ورانك أن بلاده ستجعل بيئة الاستثمار لديها أكثر جاذبية عبر "حزمة الإصلاح الاقتصادي" التي سيعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان، في وقت لاحق اليوم.

وكشف أنّ القطاع الصناعي وفر على الرغم من جائحة كورونا337 ألف فرصة عمل جديدة.

وأكد أنهم يهدفون إلى تحقيق قفزة في عام 2021 بمجال الصناعات التحويلية والصادرات. وأكد وزير الصناعة التركي أهمية محافظة بلاده على الأرقام التي حققتها في مجال الصناعات التحويلية.

وأشار إلى أنّ تركيا ستسجل زيادة مستقرة في حجم النمو اعتماداً على المنتجات ذات القيمة المضافة.

وفي فترة الوباء كانت تركيا حسب الوزير من بين أكثر الدول تقديماً للمساعدات الطبية، وستواصل هذه السياسة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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