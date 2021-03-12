سياسة
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تركيا تعلن إمكانية التوسط لحل أزمة "سد النهضة"
عرضت تركيا عبر المبعوث الشخصي للرئيس التركي إلى العراق فيصل إيروغلو إمكانية الوساطة في أزمة ملف سد النهضة شريطة عدم تدخل الدول الغربية "لأن ذلك قد يقود إلى عدم المصالحة".
تركيا تعلن إمكانية التوسط لحل أزمة "سد النهضة"
سد النهضة قضية تقنية ولدى تركيا الكثير من الخبراء الذين يمكنهم المساعدة في حلها / Reuters
12 مارس 2021

أعلن المبعوث الشخصي للرئيس التركي إلى العراق فيصل إيروغلو أن بإمكان بلاده الوساطة في أزمة ملف سد النهضة شريطة عدم تدخل الدول الغربية "لأن ذلك قد يقود إلى عدم المصالحة".

وأضاف إيروغلو في لقاء متلفز الأربعاء على قناة "الجزيرة مباشر" الفضائية أن سد النهضة قضية تقنية ولدى بلاده الكثير من الخبراء الذين يمكنهم المساعدة في حلها.

ومنذ نحو 10 سنوات تخوض مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات متعثرة حول "سد النهضة".

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخريان على ضرورة التوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.

وفي وقت سابق الجمعة أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو بدء الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا ومصر من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها وعدم طرح البلدين أي شروط مسبقة من أجل ذلك.

وأكد جاوش أوغلو عدم طرح تركيا ومصر أي شروط مسبقة من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين، وذلك في معرض رده على سؤال بهذا الخصوص.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن وزير الخارجية أن بلاده ومصر "تسعيان لتحديد خارطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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