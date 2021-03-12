سياسة
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صور |  سفينة إيرانية تتعرض لأضرار بهجوم بالبحر المتوسط
قال متحدث باسم شركة الملاحة البحرية الإيرانية لم يكشف عن اسمه لوكالة نور نيوز شبه الرسمية إن السفينة (شهركرد) تعرضت لأضرار طفيفة بشحنة متفجرة تسببت في حريق صغير لكن لم يُصَب أحد على متنها.
صور |  سفينة إيرانية تتعرض لأضرار بهجوم بالبحر المتوسط
تعرضت السفينة لأضرار طفيفة / Others
12 مارس 2021

قال متحدث باسم شركة الملاحة البحرية الإيرانية الجمعة إن سفينة حاويات إيرانية تعرضت لأضرار في هجوم "إرهابي" بالبحر المتوسط يوم الأربعاء.

وأضاف المتحدث الذي لم يكشف عن اسمه لوكالة نور نيوز شبه الرسمية أن السفينة (شهركرد) تعرضت لأضرار طفيفة بشحنة متفجرة تسببت في حريق صغير لكن لم يُصَب أحد على متنها.

وتابع: "مثل هذه الأعمال الإرهابية ترقى إلى أن تكون قرصنة بحرية وتخالف القانون الدولي حول أمن الملاحة التجارية، وستتخَذ إجراءات قانونية لتحديد هوية منفذي (الهجوم) عبر المؤسسات الدولية المعنية".

وأضاف أن السفينة كانت متوجهة إلى أوروبا عندما وقع الهجوم وستتحرك صوب وجهتها بعد إصلاحها.

يأتي الحادث بعد أسبوعين من تعرُّض سفينة إسرائيلية لتفجير في خليج عمان.

ولم يتضح سبب الحادث على الفور إلا أن مسؤولاً دفاعياً أمريكيّاً قال إن الانفجار تسبب في ثقوب بجانبَي جسم السفينة. واتهمت إسرائيل إيران بالوقوف وراء التفجير وهو ما نفته طهران.

ولم يُدلِ مسؤولون إسرائيليون الجمعة بأي تعليقات رداً على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل وراء حادث (شهركرد) الذى أعلنت عنه إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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