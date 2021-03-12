سياسة
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روسيا تعلن جاهزيتها للتفاوض مع تركيا بشأن مقاتلات "سوخوي"
قالت متحدثة الهيئة فاليريا ريشيتنيكوفا: "بالنسبة إلى خطط أنقرة المحتملة لشراء مقاتلات روسية من طراز (سو-57) و(سو-35) تجدر الإشارة إلى أن الجانب التركي على علم بمواصفاتها الفنية بالكامل".
روسيا تعلن جاهزيتها للتفاوض مع تركيا بشأن مقاتلات "سوخوي"
روسيا سبق أن أشارت إلى استعدادها للمشاركة في برنامج تطوير مقاتلة "TF-X" التركية من فئة الجيل الخامس / AA
12 مارس 2021

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني الجمعة استعداد موسكو للتفاوض مع تركيا بشأن احتمالية توريد مقاتلات من طراز "سوخوي-57"، و"سوخوي-35" إليها.

وقالت متحدثة الهيئة فاليريا ريشيتنيكوفا: "بالنسبة إلى خطط أنقرة المحتملة لشراء مقاتلات روسية من طراز (سو-57) و(سو-35) تجدر الإشارة إلى أن الجانب التركي على علم بمواصفاتها الفنية بالكامل".

وأضافت: "في حال تلقِّينا طلباً من تركيا لهذه الطائرات فنحن جاهزون للمفاوضات حول هذا الشأن"، حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

كما أوضحت ريشيتنيكوفا أن روسيا سبق أن أشارت إلى استعدادها للمشاركة في برنامج تطوير مقاتلة "TF-X" التركية من فئة الجيل الخامس.

وتابعت: "روسيا أعلنت في وقت سابق أنها مستعدة للنظر بإمكانية التعاون في إطار هذا البرنامج، لكن الجانب الروسي لم يتلقَّ طلباً من أنقرة بهذا الشأن حتى الآن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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