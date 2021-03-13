سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 13 مارس/آذار 2021
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خلاصات من TRT عربي: 13 مارس/آذار 2021
تركيا تعلن حزمة إصلاحات جديدة لخلق اقتصاد وطني قوي / AA
13 مارس 2021

أهم الأحداث:

تركيا تعلن حزمة إصلاحات جديدة لخلق اقتصاد وطني قوي، وواشنطن تقول إن الحوثيين يعطون الأولوية للعمل العسكري للسيطرة على مأرب.

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لخلق اقتصاد وطني قوي.. تركيا تعلن حزمة إصلاحات جديدة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة، مؤكداً تصميم حكومته على الارتقاء بالبلاد إلى مصاف العشرة الكبار اقتصادياً. [TRT عربي]

وقال أردوغان في كلمة خلال الحفل التعريفي بـ"حزمة الإصلاح الاقتصادي"، في مدينة إسطنبول: "نهدف إلى اقتصاد وطني يحطم أرقاماً قياسية جديدة". [TRT عربي]

وأضاف: "سنصل بالتأكيد إلى أهدافنا لجعل تركيا واحدة من أكبر 10 اقتصادات بالعالم". [TRT عربي]

واشنطن: الحوثيون يعطون الأولوية للعمل العسكري للسيطرة على مأرب

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ إن جماعة الحوثي تعطي الأولوية للأعمال العسكرية للسيطرة على مأرب. [TRT عربي]

وأضاف خلال مشاركته الجمعة في جلسة افتراضية حول الأزمة الإنسانية في اليمن نظمها مركز "المجلس الأطلسي" للأبحاث، ومقره واشنطن: "لدينا الآن خطة سليمة لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، تشمل عناصر من شأنها أن تعالج على الفور الوضع الإنساني المتردي في اليمن بشكل مباشر". [TRT عربي]

ولفت إلى أن "هذه الخطة معروضة على قيادة الحوثيين منذ عدة أيام"، مشيراً إلى أنه "سيعود فوراً عندما يكون الحوثيون مستعدين للتحدث". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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