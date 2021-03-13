سياسة
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شاهد | كاميرا مراقبة توثق اعتداء مسعف ألماني على لاجئ سوري
كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، الجمعة، عن محتوى شريط فيديو التقطته كاميرا مراقبة، يظهر لكمة تلقاها لاجئ سوري من مسعف ألماني.
شاهد | كاميرا مراقبة توثق اعتداء مسعف ألماني على لاجئ سوري
صحيفة "بيلد" لعبت دوراً في الكشف عن الاعتداء الذي تعرض له اللاجئ، والذي لم تكشف عنه الشرطة الألمانية في البداية / AA
13 مارس 2021

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، الجمعة، عن محتوى شريط فيديو التقطته كاميرا مراقبة، يظهر لكمة تلقاها لاجئ سوري من مسعف ألماني.

وأفادت الصحيفة بأن لاجئاً سورياً تلقى لكمة من رجل إسعاف، في مدينة كاسل الألمانية، تسببت في كسر في عظام الوجه، بينما كان مقيداً بعد القبض عليه لاعتدائه على عناصر في الشرطة.

ووفقاً للشرطة، فقد تم ضبط الرجل السوري، عمار (32 عاماً)، بعد أن هاجم مجموعة من عناصرها بسلم، وهو مخمور، في مأوى للاجئين.

ووقعت الحادثة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأصدرت الشرطة بياناً بشأنها آنذاك.

غير أن صحيفة "بيلد" لعبت دوراً في الكشف عن الاعتداء الذي تعرض له اللاجئ، والذي لم تكشف عنه الشرطة في البداية.

وكشفت بيلد عن الاعتداء على اللاجئ بعد تمكنها من الحصول على لقطات من كاميرات مراقبة كانت مثبتة في موقع الحادثة.

ووفقاً للصحيفة، فقد تم فصل المسعف وتحويل عناصر الشرطة الذين كانوا في الموقع للتحقيق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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