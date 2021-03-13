سياسة
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فيروس إيبولا يواصل انتشاره في غينيا.. ما السبب؟
قالت منظمة الصحة العالمية إن فيروس إيبولا يواصل تفشيه في غينيا، وإنها أرسلت أكثر من 30 ألف جرعة لقاح للبلاد، في حين أشار مسؤول بالمنظمة إلى أن التحليل الجيني لتفشي الفيروس كشف حالات ناجين من إيبولا أصابوا آخرين بالعدوى بعد فترة طويلة من تعافيهم.
فيروس إيبولا يواصل انتشاره في غينيا.. ما السبب؟
مسؤولو الصحة حذروا  من أن الرجال يمكنهم أحياناً نقل العدوى للآخرين عن طريق النشاط الجنسي بعد فترة طويلة من تعافيهم من إيبولا / Reuters
13 مارس 2021

قال مسؤول بارز في منظمة الصحة العالمية إن التحليل الجيني لتفشي فيروس إيبولا المستمر في غينيا يشير إلى أنه ربما يكون سببه أحد الناجين من وباء غرب إفريقيا المدمر الذي انتهى قبل خمس سنوات.

في مؤتمر صحفي في جنيف، وصف المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايكل رايان نتائج التسلسل الجيني للفيروس في غينيا بأنها "رائعة للغاية".

نشر علماء في إفريقيا وألمانيا نتائجهم على موقع علم الفيروسات الجمعة، وخلصوا إلى أن فيروس إيبولا الحالي الذي يصيب الأشخاص في غينيا يشبه إلى حد بعيد الفيروس الذي تسبب في تفشي المرض على نطاق واسع في غرب إفريقيا والذي بدأ في عام 2014.

قال رايان: "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات". لكنه أضاف أنه استناداً إلى بيانات التسلسل الجيني المتاحة، من غير المرجح أن يكون التفشي الحالي مرتبطاً بحيوان، وهو ما بدأت به جميع أوبئة إيبولا السابقة تقريباً. "(هذا) من المرجح أن يكون مرتبطاً باستمرار (الفيروس) أو تأخر العدوى في الإنسان". وأضاف رايان أن ذلك ربما يكون أطول فترة من الزمن استمر فيها الفيروس على الإطلاق بين عدد مرات تفشيه.

وثق العلماء سابقاً حالات ناجين من إيبولا أصابوا آخرين بالعدوى بعد فترة طويلة من تعافيهم، لكن مثل هذه الحالات النادرة لم تتسبب في تفشي المرض. في عام 2018، نشر الأطباء دراسة عن امرأة ليبيرية ربما أصيبت بفيروس إيبولا في عام 2014 لكنها أصابت بالعدوى ثلاثة من أقاربها بعد نحو عام.

كما حذر مسؤولو الصحة من أن الرجال يمكنهم أحياناً نقل العدوى للآخرين عن طريق النشاط الجنسي بعد فترة طويلة من تعافيهم، إذ يمكن أن يستمر الفيروس في السائل المنوي لأكثر من عام.

تبرز الاحتمالية النادرة لانتشار فيروس إيبولا بعد فترة طويلة من الإصابة أهمية مراقبة الناجين، وحذر رايان من وصمهم بالعار. وقال إن الغالبية العظمى من المصابين بفيروس إيبولا يتخلص جسدهم من الفيروس ويتعافون في غضون ستة أشهر.

وأضاف ان نسبة ضئيلة من الأفراد ينتهي بهم الأمر إلى أن يكونوا حاملين للفيروس، لكنهم لا يصيبون آخرين بالعدوى "إلا في ظروف خاصة للغاية".

كما ذكر أن 18 حالة إصابة بفيروس إيبولا ظهرت في غينيا حتى الآن، وأن منظمة الصحة العالمية أرسلت أكثر من 30 ألف جرعة لقاح للبلاد.

وكان تفشي فيروس إيبولا الذي اجتاح غرب إفريقيا بين 2014 إلى 2016 أدى إلى وفاة أكثر من 11 ألف شخص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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