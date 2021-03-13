سياسة
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منظمة أممية: 3 ملايين في العراق ليس لديهم ما يكفي من الطعام
قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، السبت، إن نحو نحو 3 ملايين شخص في العراق، منهم 731 ألف نازح، ليس لديهم ما يكفي من الطعام، وأكد ممثل البرنامج لدى بغداد أنه يهدف إلى تقديم مساعدات غذائية إلى 849 ألف عراقي، خلال العام الجاري.
منظمة أممية: 3 ملايين في العراق ليس لديهم ما يكفي من الطعام
ممثل برنامج الأغذية العالمي قال إنه يهدف إلى تقديم مساعدات غذائية إلى 849 ألف عراقي خلال العام الجاري / Turkish Communications Directorate
13 مارس 2021

قال ممثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في العراق عبد الرحمن ميجاج، إن نحو 3 ملايين شخص في العراق، منهم 731 ألف نازح، ليس لديهم ما يكفي من الطعام.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من خلال ممثله، في تصريحات لصحيفة "الصباح" الرسمية، أنه يهدف إلى تقديم مساعدات غذائية إلى 849 ألف عراقي، خلال العام الجاري.

واستطرد المسؤول الأممي: "من خلال الدعم الشهري للأشخاص الأكثر ضعفاً، وبناء القدرة على الصمود وبرامج التغذية المدرسية، إلى جانب دعم الحكومة".

وذكر ميجاج أن "متوسط سعر سلة الغذاء بالعراق ارتفع 14 في المئة منذ تخفيض قيمة العملة (..)، ما سيؤثر على الأمن الغذائي للسكان".

وأوضح أن ذلك سيؤثر "خاصة على النازحين والعائدين وغيرهم من العراقيين الضعفاء".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي خفض العراق قيمة الدينار أمام الدولار إلى 1450 ديناراً مقابل الدولار الواحد، بعدما كان 1184 ديناراً.

وقالت الحكومة العراقية آنذاك، إن تخفيض قيمة الدينار يهدف إلى الحد من آثار الأزمة المالية، الناجمة عن تراجع أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.

ويبلغ عدد سكان العراق 40 مليوناً و150 ألف نسمة، وفق آخر إحصائية أصدرتها وزارة التخطيط العراقية مطلع عام 2021.

ويشهد العراق احتجاجات مستمرة على نحو متقطع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الفساد المالي والسياسي، رغم تعهد الحكومة بمحاربته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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