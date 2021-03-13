طالب نواب في الكونغرس الأمريكي، إدارة الرئيس جو بايدن بإلغاء رسمي لـ"صفقة القرن" المعلنة من طرف الرئيس السابق دونالد ترمب في يناير/كانون الثاني 2020.

جاء ذلك في رسالة وجهها 12 نائباً في الكونغرس إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نشرتها النائبة ذات الأصول الفلسطينية رشيدة طليب، عبر تويتر، مساء الجمعة.

كما طلب النواب في الرسالة من إدارة بايدن "إدانة عمليات الهدم الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات دبلوماسية صارمة ضدها".

وأعرب النواب في الرسالة عن قلقهم إزاء "سياسة إسرائيل في هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية".

وشددوا على أهمية "إدانة وزارة الخارجية لعمليات الهدم التي تنفذها إسرائيل، واتخاذ إجراءات دبلوماسية صارمة وفي الوقت المناسب لإنهاء هذه السياسة".

وطالبوا وزارة الخارجية بإجراء "تحقيق في احتمال استخدام إسرائيل معدات أمريكية في عمليات هدم المنازل، وتقرير ما إذا كان استخدام هذه المعدات يعتبر انتهاكاً لقانون "مراقبة تصدير الأسلحة"، أو أي اتفاقيات أمريكية إسرائيلية، بشأن المستخدم النهائي".

كما دعا الأعضاء الأمريكيون بايدن إلى إلغاء "صفقة القرن" بشكل رسمي، التي لاقت رفضاً واسعاً، فلسطينياً وعربياً ودولياً، كونها تنتقص الحقوق الفلسطينية، بشكل كبير.

وقال الأعضاء في رسالتهم: "نشعر بالارتياح الشديد لمعارضة إدارة بايدن مخطط الضم الإسرائيلي، ومع ذلك، فإن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للضفة الغربية الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى جانب هدمها لمنازل الفلسطينيين، يعتبر شكلاً من أشكال الضم المستمر، وهو أمر يتطلب معارضة الولايات المتحدة بشكل صارم".

وأكدوا ضرورة أن يكون موقف الإدارة الأمريكية واضحاً تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي ولن يُتسامَح معها".

كما تطرقت الرسالة إلى قضية تطعيم الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي ضد فيروس كورونا.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية "ملزمة قانوناً بتوفير الخدمات الصحية لجميع الأشخاص الخاضعين لسيطرتها، بصفتها القوة المحتلة بموجب القانون الدولي".

ودعا الأعضاء الإدارة الأمريكية إلى استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والضغط من أجل ضمان حقوق الفلسطينيين.