سياسة
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سفير تركيا في بغداد: تطبيق مذكرة التفاهم مع العراق بشأن المياه قريباً
قال السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز، إن مذكرة التفاهم المبرمة بين بلاده والعراق بشأن المياه، ستدخل حيز التنفيذ قريباً، مشيراً إلى أن تركيا تنظر بإيجابية إلى التعاون مع العراق بخصوص المياه.
سفير تركيا في بغداد: تطبيق مذكرة التفاهم مع العراق بشأن المياه قريباً
سفير تركيا لدى بغداد يقول إن تركيا تنظر بإيجابية للتعاون مع العراق بخصوص المياه / AA
13 مارس 2021

قال السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز، إن مذكرة التفاهم المبرمة بين بلاده والعراق بشأن المياه، ستدخل حيز التنفيذ قريباً.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول، السبت، على هامش انطلاق مؤتمر المياه الدولي الأول في بغداد، بمشاركة مبعوث الرئاسة التركية إلى العراق فيصل أر أوغلو، عبر اتصال مرئي.

ويشارك في المؤتمر وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد حمداني، وممثلين عن هولندا، وسوريا، والأردن .

وأوضح يلدز أن تركيا تنظر بإيجابية إلى التعاون مع العراق بخصوص المياه، وأن مبعوث الرئاسة التركية شارك في المؤتمر مع وفد يضم 8 أشخاص.

وأشار إلى توقيع تركيا والعراق مذكرة تفاهم للتعاون بشأن المياه، لافتاً إلى أنها ستدخل حيز التنفيذ قريباً.

ولفت إلى أن "أر أوغلو" أجرى زيارة إلى العراق عام 2019، وقدم خطة عمل بشأن مشكلة المياه إلى الجانب العراقي حينها.

وبيّن أن خطة العمل تضمنت خططاً ومشاريع في مناطق محددة بحسب حاجتها إلى المياه.

وبين يلدز أن "التباين في وجهات النظر بين بلاده والعراق في موضوع المياه، ينبع من نظرة بغداد إلى القضية على أنها مشكلة تقاسم للمياه".

وأشار إلى أن "للمشكلة أبعاداً تتجاوز من حصص المياه، وتكمن في عدم استخدام العراق للمياه بالشكل الأمثل".

ولفت إلى أن القحط عام 2018، والسيول عام 2019، أظهرا أن العراق لا يستغل موارده المائية بشكل صحيح.

وأكد استعداد بلاده تقاسم خبراتها مع العراق في هذا الصدد، سواء من الناحية التقنية أو من حيث الموارد البشرية.

ومن المنتظر أن تستمر فعاليات المؤتمر الدولي الأول للمياه لمدة يومين.

ووقع البلدان في ديسمبر/كانون الأول 2014 مذكرة تفاهم في مجال المياه، تتضمن 12 مادة، أبرزها التأكيد على أهمية التعاون في مجال إدارة الموارد المائية لنهري دجلة والفرات، وتحديد الحصة المائية لكل دولة في مياه النهرين، والتأكيد على أهمية تقييم الموارد المائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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