سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | رائدا فضاء ينفذان عملية سير خارج محطة "ناسا" لتنفيذ مهام خاصة
نفذ رائدا فضاء تابعان لوكالة "ناسا" عملية سير بالفضاء لإعادة ترتيب منظومة السباكة في محطة الفضاء الدولية، مع الحرص على تجنب سائل تبريد الأمونيا السام الذي لا يزال عالقاً في الأنابيب.
شاهد | رائدا فضاء ينفذان عملية سير خارج محطة "ناسا" لتنفيذ مهام خاصة
رائدان ينفذان عملية سير خارج محطة الفضاء الدولية لتنفيذ بعض المهام / AP
13 مارس 2021

شرع رائدا فضاء تابعان لوكالة "ناسا" في عملية سير بالفضاء، السبت، لإعادة ترتيب منظومة السباكة في محطة الفضاء الدولية، مع الحرص على تجنب سائل تبريد الأمونيا السام الذي لا يزال عالقاً في الأنابيب.

كان من المفترض أن تنتهي أعمال خرطوم المنظمة أثناء السير في الفضاء خارج المحطة قبل أسبوع، ولكن جرى تأجيل الانتهاء عندما استغرقت عملية تحديث منظومة الطاقة وقتاً أطول من المتوقع.

وحرصا على إتمام تحسين منظومات المحطة قبل عودة رواد الفضاء إلى ديارهم هذا الربيع، أمرت وحدة التحكم في المهمة بالسير الإضافي في الفضاء للرائدين فيكتور غلوفر ومايك هوبكنز. ولقد تعاونا في عمليات السير في الفضاء المتتالية منذ شهر ونصف الشهر.

قبل الخروج، كان على رائدي الفضاء استبدال أغطية الاتصالات الموجودة أسفل خوذتيهما من أجل الاستماع بشكل صحيح. وقال هوبكنز بمجرد وضع الغطاء الجديد على رأسه "أسمعك بوضوح وبصوت عال".

شملت المهام الفردية الأخرى استبدالاً هوائياً لكاميرات الخوذة، وإعادة توجيه كابلات الإيثرنت، وشد الوصلات على منصة التجارب الأوروبية، وتركيب حلقة معدنية على الغطاء الحراري للفتحة.

تعد هذه خامس عملية سير في الفضاء، باستثناء حالة الطوارئ الأخيرة لهذا الطاقم الأمريكي-الروسي-الياباني المكون من سبعة أفراد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us