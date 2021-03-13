شرع رائدا فضاء تابعان لوكالة "ناسا" في عملية سير بالفضاء، السبت، لإعادة ترتيب منظومة السباكة في محطة الفضاء الدولية، مع الحرص على تجنب سائل تبريد الأمونيا السام الذي لا يزال عالقاً في الأنابيب.

كان من المفترض أن تنتهي أعمال خرطوم المنظمة أثناء السير في الفضاء خارج المحطة قبل أسبوع، ولكن جرى تأجيل الانتهاء عندما استغرقت عملية تحديث منظومة الطاقة وقتاً أطول من المتوقع.

وحرصا على إتمام تحسين منظومات المحطة قبل عودة رواد الفضاء إلى ديارهم هذا الربيع، أمرت وحدة التحكم في المهمة بالسير الإضافي في الفضاء للرائدين فيكتور غلوفر ومايك هوبكنز. ولقد تعاونا في عمليات السير في الفضاء المتتالية منذ شهر ونصف الشهر.

قبل الخروج، كان على رائدي الفضاء استبدال أغطية الاتصالات الموجودة أسفل خوذتيهما من أجل الاستماع بشكل صحيح. وقال هوبكنز بمجرد وضع الغطاء الجديد على رأسه "أسمعك بوضوح وبصوت عال".

شملت المهام الفردية الأخرى استبدالاً هوائياً لكاميرات الخوذة، وإعادة توجيه كابلات الإيثرنت، وشد الوصلات على منصة التجارب الأوروبية، وتركيب حلقة معدنية على الغطاء الحراري للفتحة.

تعد هذه خامس عملية سير في الفضاء، باستثناء حالة الطوارئ الأخيرة لهذا الطاقم الأمريكي-الروسي-الياباني المكون من سبعة أفراد.