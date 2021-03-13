أعلنت سريلانكا السبت عن خطط لحظر ارتداء البرقع (النقاب)، وقالت إنها تعتزم إغلاق أكثر من 1000 مدرسة إسلامية، بحجة الأمن القومي.

قال وزير الأمن العام ساراث ويراسيكارا، إنه وقع الجمعة على وثيقة تطلب موافقة مجلس الوزراء على حظر البرقع.

وأضاف ويراسيكارا في مراسم أقيمت بمعبد بوذي السبت، قائلاً إن "البرقع له تأثير مباشر على الأمن القومي" دون الخوض في التفاصيل.

وتابع بحسب مقطع مصور نشرته وزارته قائلاً "في أيامنا الأولى، كان لدينا كثير من الأصدقاء المسلمين، لكن النساء والفتيات المسلمات لم يكن يرتدين البرقع مطلقاً. إنها إشارة إلى التطرف الديني الذي حدث مؤخراً"، وفق تعبيره.