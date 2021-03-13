يحقق سلاح الجو الملكي البريطاني "RAF" في مقطع فيديو ورد فيه أن جنوداً اعتدوا جنسياً على طيار أثناء الاحتفال ببداية التجنيد.

وبعد حصول "صحيفة ديلي ميل" على الفيديو الذي يثبت حادثة التحرش، قالت متحدثة باسم سلاح الجو الملكي في بيان، إن فرع التحقيقات الخاصة يحقق في الحادث.

وكانت الصحيفة قد كشفت أن الفيديو بظهر طياراً عارياً يحتجزه جنود مخمورون قبل أن يعتدوا عليه حسب زعمها.

وقالت المتحدثة باسم سلاح الجو الملكي البريطاني: "علمنا بمقطع الفيديو المسيء لأفراد من سلاح الجو الملكي. ويحقق فرع التحقيقات الخاص الآن في الحادثة" مشيرة إلى أنه "من غير المناسب تقديم مزيد من التعليقات أثناء جريان التحقيقات".

وشددت المتحدثة باسم السلاح على عدم التسامح مع التنمر خلال مراسم بدء التجنيد، مؤكدة أن "أي شخص لا يحافظ على هذه المعايير سيجري التحقيق معه، مع اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة".