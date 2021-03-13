ألقت السلطات الهندية القبض على رجل هندوسي، السبت، لاعتدائه على فتى مسلم لشربه الماء في معبد ببلدة "غازي آباد" قرب العاصمة الهندية نيودلهي.

جرى إلقاء القبض على المعتدي الهندوسي، ويُدعى "شرينغي ناندان ياداف"، بعد نشر مقطع مصور، "مزعج للاعتداء الوحشي"، على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع المصور "ياداف"، وهو يسأل الضحية "آصف" عن اسمه، ويضربه بلا رحمة.

وقال فارون كومار، ضابط العلاقات العامة في شرطة "غازي آباد"، للأناضول: "لقد اعتقلنا، شرينغي ناندان ياداف، بعد انتشار المقطع المصور عبر وسائل التواصل".

وأضاف أننا "نحقق في الأمر لمعرفة السبب الدقيق لمثل هذا السلوك".

و"غازي آباد"، هي بلدة تابعة لولاية "أوتار براديش" الشمالية، على بعد نحو 33 كلم من نيودلهي.

وأصبح العنف ضد المسلمين والأقليات الأخرى متكرراً بشكل متزايد في الهند، منذ أن تولى حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، السلطة في عام 2014.

وكشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها لعام 2021، عن استمرار الهجمات في الهند ضد الأقليات، خاصة المسلمين، مع تقاعس السلطات عن اتخاذ إجراءات ضد قادة حزب "بهاراتيا جاناتا"، وأنصاره، الذين يشاركون في أعمال عنف ضد المسلمين".