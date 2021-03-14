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ارتفاع وفيات انقطاع الأكسجين بمستشفى حكومي في الأردن إلى 7، وتركيا تقول لأوروبا إن تدخلها في شمال سوريا حمى حدود الأوروبيين وأعاد نصف مليون سوري.

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ارتفاع وفيات انقطاع الأكسجين بمستشفى حكومي في الأردن إلى 7

في حصيلة جديدة، أعلن مدير الطب الشرعي بالأردن عدنان عباس ارتفاع وفيات حادثة انقطاع الأكسجين بمستشفى حكومي غربي البلاد إلى 7. [TRT عربي]

من جانبه وجه رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، بإجراء تحقيق فوري في الحادثة، وشدد في بيان على "إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح، لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها". [TRT عربي]

تركيا لأوروبا: تدخلنا في شمال سوريا حمى حدودكم وأعاد نصف مليون سوري

دعت تركيا الجمعة البرلمان الأوروبي لإدراك مدى أهمية المساهمات التركية في سوريا من حيث حماية أنقرة وحدود الاتحاد الأوروبي من التنظيمات الإرهابية مثل "داعش"، و "YPG/PKK"، وتهيئة الأجواء لعودة أكثر من 420 ألف لاجئ إلى ديارهم طوعاً. [TRT عربي]

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن تركيا نفذت عمليات عسكرية شمالي سوريا بموجب حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بهدف مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطراً على الشعبين التركي والسوري. [TRT عربي]