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مصادر طبية: مقتل 20 شخصاً برصاص قوات الدعم السريع في دارفور والجزيرة
أعلنت هيئة ونقابة طبيتان في السودان، أمس الأحد، مقتل 20 شخصاً وإصابة 21 آخرين برصاص قوات الدعم السريع في ولايتي شمال دارفور والجزيرة غرب ووسط البلاد.
مصادر طبية: مقتل 20 شخصاً برصاص قوات الدعم السريع في دارفور والجزيرة
تصاعد الدخان فوق خط المواجهة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم. / صورة: AA (AA)
20 يناير 2025

وقالت شبكة أطباء السودان (أهلية) في بيان: "قُتل 15 شخصاً وأصيب 5 آخرون جراء هجوم شنته (قوات) الدعم السريع على منطقة جبل حلة، شرق مدينة أم كدادة، بولاية شمال دارفور".

وأضافت: "حيث مارست القوة المهاجمة عمليات نهب وسلب واسعة بالمنطقة، وتسببت في تهجير المواطنين".

ودعت الشبكة المجتمع الدولي إلى "الوقوف بصورة عاجلة ضد هذه الانتهاكات الممنهجة تجاه المدنيين العُزل". واعتبرت أن هذه الانتهاكات "جرائم ترقى إلى الإبادة وجرائم ضد الإنسانية".

وتسيطر "الدعم السريع" على 4 ولايات بإقليم دارفور، باستثناء أجزاء من ولاية شمال دارفور وعاصمتها الفاشر، التي تخضع لسيطرة الجيش وقوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام مع الخرطوم في 2020.

كما قالت نقابة أطباء السودان (أهلية)، عبر بيان، الأحد، إن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات جسيمة في مدينة الحصاحيصا وبلدتي أربجي وأبو عشر، بولاية الجزيرة.

وتابعت أن هذه القوات "احتلّت ونهبت مستشفى أربجي، وهو المستشفى الوحيد العامل في المنطقة، ما يفاقم معاناة المواطنين ويُعَدّ استهدافاً مباشراً للبنية التحتية الصحية".

وأفادت نقابة الأطباء بأن قوات الدعم السريع "واصلت الاعتداءات على المدنيين العُزل، ونهبت الممتلكات العامة والخاصة، وقتلت 5 مواطنين، وأصابت أكثر من 16 آخرين بالرصاص الحي".

وأشارت إلى أن "استهداف الدعم السريع للبنية التحتية، وتدمير محطات الكهرباء والمياه يُعَدّان جريمة حرب وفق القانون الدولي".

وفي 11 يناير/كانون الثاني الجاري استعاد الجيش السيطرة على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، بعد نحو عام من سيطرة الدعم السريع عليها.

ولا تزال قوات الدعم السريع تنتشر في أجزاء من الجزيرة، بينها مدينتا الحصاحيصا والكاملين الأقرب للخرطوم، فيما يسيطر الجيش على ود مدني ومناطق شرقي الولاية وجنوبها.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش والدعم السريع حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدّر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين الأشخاص إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

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