سياسة
2 دقيقة قراءة
بسبب "مقلب" على تيك توك.. مراهقتان فرنسيتان تمثلان أمام القضاء
قالت صحيفة فرنسية، السبت، إن مراهقتين تبلغان الخامسة عشرة والسابعة عشرة من العمر، ستمثلان أمام قاضٍ للأحداث في فرنسا إثر مشاركتهما في تحدٍ على تيك توك، ادّعتا فيه مشاركتهما في جريمة قتل.
بسبب "مقلب" على تيك توك.. مراهقتان فرنسيتان تمثلان أمام القضاء
الفتاتان شاركتا في تحدٍ يقوم على إرسال رسائل نصية إلى أشخاص مجهولين بهدف إخافة المتلقي / AA
14 مارس 2021

استُدعيت فتاتان في الخامسة عشرة والسابعة عشرة من العمر للمثول أمام قاض للأحداث في فرنسا، إثر مشاركتهما في تحدّ عبر تيك توك ادعتا فيه ضلوعهما في جريمة قتل، على ما أفاد مصدر قضائي السبت.

وأوضحت المدعية العامة للجمهورية في غراس جنوب شرق فرنسا فابيان أتزوري، السبت، أن الفتاتين المقيمتين في المنطقة ستمثلان أمام القضاء في أبريل/نيسان بتهمة "توجبه بلاغ كاذب للإيحاء بحصول كارثة"، وهي جنحة تصل عقوبتها إلى السجن عامين.

وأوضحت صحيفة "نيس ماتان" التي كشفت المعلومة أن التحدي الذي شاركت فيه الفتاتان يقوم على إرسال رسائل نصية إلى أشخاص مجهولين بهدف إخافة المتلقي، مع نصوص على شاكلة "أين أنت؟ الجثة معي". ثم ينشر المشاركون في اللعبة عبر تيك توك الأجوبة التي يتلقونها.

لكن بعض الأشخاص الذين تلقوا الرسائل أبلغوا السلطات بمضمونها "ما استدعى حشد الدرك لطاقاتها بهدف كشف مرسلي" هذه الرسائل، وفق أتزوري.

وعند حصول الوقائع في مطلع الأسبوع، تدخل الدركيون ليلاً ودهموا مكان سكن الفتاتين اللتين كانتا تستخدمان هاتفيهما في هذا المقلب، وبالتالي جرى معرفتهما بسهولة.

وأشارت أتزوري إلى أن "اعتماد بديل عن الملاحقات، على شاكلة إخضاع (المعنيين) لدورة تدريب على المواطنية، بدا خياراً غير كافٍ. ومن شأن الاستدعاء للمثول أمام قاضٍ إعادة الأمور إلى نصابها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us