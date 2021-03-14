سياسة
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بملايين الجنيهات.. الأمن المصري يوقف متهمين بالاحتيال عبر "بيتكوين"
كشفت الشرطة المصرية عن عملية احتيال نفّذها عدد من المحتالين بخداعهم مواطنين باستثمار أموالهم في العملة الرقمية الجديدة "بيتكوين"، ثم استيلائهم على الأموال.
بملايين الجنيهات.. الأمن المصري يوقف متهمين بالاحتيال عبر "بيتكوين"
 ألقت قوات الأمن القبض على المتهم الأول في القضية بالإضافة إلى أربعة من شركائه، ولا يزال البحث جارياً عن متهمين هاربين / Reuters
14 مارس 2021

كشفت الشرطة المصرية عن عملية احتيال قام بها عدد من المحتالين بخداعهم مواطنين باستثمار أموالهم في العملة الرقمية الجديدة "بيتكوين"، ثم استيلائهم على الأموال.

وذكر بيان لوزارة الداخلية المصرية أن المتهم الرئيسي والذي يقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس،"قام بالنصب والاحتيال على عدد من الأشخاص والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها وتوظيفها في البيتكوين مقابل أرباح متفق عليها، إلا أنه لم يف بذلك".

ولفت البيان إلى أن إجمالي الأموال التي استولى عليها المتهم بالاحتيال بلغت 20 مليون جنيه مصري.

وأضاف أن المتهم "تعهّد بسداد الأرباح على فترات زمنية ثم امتنع عن السداد أو رد أصل المبالغ، وذلك بالاشتراك مع عدد من الأشخاص بينهم سيدة محبوسة احتياطياً على ذمة إحدى القضايا".

وحسب الداخلية المصرية ألقت قوات الأمن القبض على المتهم الأول في القضية بالإضافة إلى أربعة من شركائه، ولا يزال البحث جارياً عن متهمين هاربين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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