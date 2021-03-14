سياسة
4 دقيقة قراءة
فاجعة السلط بالأردن.. غضب شعبي وتوقيف مسؤولين ومطالبات برحيل الحكومة
تتواصل ردود الفعل على فاجعة نقص الأوكسجين في مستشفى السلط الأردني، التي أدت لوفاة 7 مرضى، فيما أعلنت النيابة العامة توقيف مدير المستشفى الذي وقع فيه الحادث، و3 من مساعديه، ومسؤول تزويد الأوكسجين فيه، ووجّهت لهم تهمة "التسبب بالوفاة بالاشتراك".
فاجعة السلط بالأردن.. غضب شعبي وتوقيف مسؤولين ومطالبات برحيل الحكومة
وزير الصحة الأردني كان أول الواصلين إلى المستشفى واجتمع بعدد من المسؤولين ثم أعلن استقالته على الهواء مباشرة
14 مارس 2021

أفاق الأردنيون السبت على وقع الحادثة التي هزت أركان الدولة، ودفعت الملك عبد الله الثاني إلى زيارة مستشفى السلط الحكومي بالأردن، ولقاء عدد من ذوي المتوفين، طالباً من مديره الاستقالة الفورية.

وأسفرت حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط عن 7 وفيات، ما أدى إلى استقالة وزير الصحة نذير عبيدات، وسط غضب شعبي ومطالبات برحيل الحكومة.

بدوره وجه رئيس الوزراء بشر الخصاونة بفتح تحقيق بالحادثة ومحاسبة المقصرين، حيث تولت النيابة العامة التحقيق، وبدأت الاستماع للشهود.

أما الوزير عبيدات فكان أول الواصلين إلى المستشفى، حيث اجتمع بعدد من المسؤولين هناك، تزامناً مع حالة غضب عمت الشوارع المحيطة، وهتافات نادت برحيل الحكومة.

ودام اجتماع عبيدات أقل من ساعتين، ليخرج بعدها معلناً عدد الوفيات، وتحمله المسؤولية "الأخلاقية"، وتقديم استقالته على الهواء مباشرة.

لكن متحدث الحكومة صخر دودين أدلى بتصريحين، أشار في أولهما إلى أن عبيدات استقال بناء على طلب الخصاونة، قبل أن يكشف في الثاني أنها جاءت بأمر ملكي.

وأعلن نائب عام العاصمة الأردنية عمان حسن العبداللات، السبت، توقيف مدير و4 من موظفي مستشفى حكومي شهد وفاة 7 مرضى بسبب انقطاع الأوكسجين.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، أفاد العبداللات بتوقيف مدير مستشفى "السلط الجديد" في مدينة السلط بمحافظة البلقاء (وسط)، الذي وقع فيه الحادث، و3 من مساعديه، ومسؤول تزويد الأوكسجين فيه.

وأضاف أنه أسند إلى الموقوفين تهمة "التسبب بالوفاة بالاشتراك"، مشيراً إلى أن التحقيق ما يزال مستمراً.

وقال قريب إحدى الضحايا محمد عربيات في تصريح لـTRT عربي: "منذ الساعة الثانية فجراً كانوا ينتظرون الطبيب ليأتي، وكانوا في انتظار الممرض ليأتي ويعبئ الأوكسجين، ثم أخبرونا أنه لا يوجد أوكسجين، وبعد وفاة قريبتي بساعة تقريباً، بدؤوا بعمل تنفس صناعي للمريضة".

وتواصلت تداعيات الأزمة، وبدأت التفاعلات مع الحادثة تتطور، إذ عقدت الحكومة جلسة طارئة، أعقبها تصريح متلفز لرئيس الوزراء.

وأكد الخصاونة أن حكومته تتحمل كامل المسؤولية، واصفاً ما جرى بالأمر "الجلل الذي لا يمكن تبريره"، معلناً إقالة وزير الصحة من منصبه، ومدير مستشفى "السلط الجديد"، ووقف مدير صحة البلقاء عن العمل لحين استكمال التحقيق.

وأشار إلى تشكيل لجنة بإيعاز ملكي للدراسة والتحقيق بالحادثة.

وأصدر الملك عبد الله الثاني مرسوماً بإقالة عبيدات من منصبه، وتكليف وزير الداخلية مازن الفراية بإدارة الصحة.

وتوجه العاهل الأردني إلى مستشفى السلط ليطلع على تفاصيل ما حدث بنفسه، وانتشر مقطع مصور وهو يوجه تساؤلاً حاداً لمديرها، قائلاً: "كيف ما في أوكسجين؟"، قبل أن يأمره بتقديم استقالته فوراً.

وفي وقت لاحق، أعلن مدير الطب الشرعي عدنان عباس، أن المتوفين 4 ذكور و3 إناث، موضحاً أن أسباب الوفاة الأولية تشير إلى نقص في الأوكسجين.

وأعلن البرلمان بشقيه (النواب والأعيان) عن جلسات طارئة، الأحد، للوقوف على أسباب وتداعيات الحادثة.

وفي سياق متصل، خرجت مسيرات شعبية غاضبة في لواء ذيبان (يتبع لمحافظة مأدبا) جنوب العاصمة عمان، وفي حي الطفايلة (بالعاصمة)، طالب المشاركون فيها باستقالة الحكومة وتغيير النهج.

كما شهد محيط مستشفى السلط تجمعات للمواطنين، وسط حضور أمني كثيف.

فيما علقت عقيلة العاهل الأردني، الملكة رانيا العبد الله، بتغريدة عبر حسابها على تويتر، قالت فيها: "ما حدث لأهلنا في مستشفى السلط فاجعة... إهمال مؤلم ولا يمكن تبريره. رحم الله الأرواح التي فقدناها وألهم ذويهم الصبر والسلوان".

وتصدر وسم "مستشفى السلط" قائمة الأكثر تداولاً على موقع تويتر بالأردن.

ولم توضح السلطات، على الفور، إن كانت حالات الوفيات تتعلق بمرضى مصابين بفيروس كورونا أم لا.

ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا بالمملكة، 469 ألفاً، منها 5 آلاف و285 وفاة، و390 ألفاً و127 حالة شفاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us