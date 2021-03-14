سياسة
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اعتباراً من اليوم.. نهاية نظام الكفيل في السعودية لمصلحة بدائل أخرى
أفادت وسائل إعلام سعودية رسمية بأن إلغاء نظام الكفالة يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأحد. فيما تتيح مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية 3 خدمات للعمالة الوافدة، وهي "خدمة التنقل الوظيفي والخروج النهائي والخروج والعودة".
اعتباراً من اليوم.. نهاية نظام الكفيل في السعودية لمصلحة بدائل أخرى
مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي / AA
14 مارس 2021

اعتباراً من الأحد تبدأ السعودية تنفيذ برنامج إلغاء نظام الكفيل، ما ينعكس على ملايين العمال الذين سيكون أمامهم 3 بدائل أخرى رئيسية لنظام العمل الجديد، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام سعودية.

وتأتي الخطوة السعودية "في إطار تحسين العلاقات التعاقدية وتطوير بيئة العمل"، وفق ما ذكرته قناة العربية السعودية الرسمية.

وكانت مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية أُطلِقت من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتقوم المبادرة على تقديم بدائل وشروط عمل جديدة أبرزها:

خدمة التنقل الوظيفي:

تتيح للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، كما تحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط التزام فترة الإشعار والضوابط المحددة.

خدمة الخروج والعودة:

تتيح للعامل الوافد السفر خارج السعودية، بعد تقديم طلب رسمي، وإخطار صاحب العمل إلكترونياً.

خدمة الخروج النهائي للعامل:

تُمكِّن الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة، مع إخطار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة السعودية مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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