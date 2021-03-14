سياسة
2 دقيقة قراءة
نتنياهو: تلقيت تحذيرات من المرور بأجواء السعودية بسبب صواريخ الحوثيين
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أنه تلقى تحذيرات من الطيران إلى الإمارات عبر المجال الجوي السعودي الأسبوع الماضي، بسبب تهديد إطلاق الصواريخ من قبل جماعة الحوثي. وكان مكتب نتنياهو قال إنه ألغى رحلته إلى أبو ظبي بسبب خلاف مع الأردن.
نتنياهو: تلقيت تحذيرات من المرور بأجواء السعودية بسبب صواريخ الحوثيين
مكتب نتنياهو قال إنه واجه صعوبات في تنسيق التحليق فوق الأجواء الأردنية لزيارة الإمارات / Reuters
14 مارس 2021

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تلقى تحذيرات من الطيران إلى الإمارات العربية المتحدة عبر المجال الجوي السعودي الأسبوع الماضي، بسبب تهديد إطلاق الصواريخ من قبل جماعة الحوثي.

وكان نتنياهو الذي جاءت تصريحاته السبت ألغى زيارة إلى الإمارات الأسبوع الماضي بسبب خلاف مع الأردن، الذي أغلق مجاله الجوي مؤقتاً أمام رحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي.

لكن بدلاً من تجاوز المجال الجوي الأردني واتخاذ مسار جنوبي أكثر عبر سماء السعودية، قال نتنياهو للقناة 13 الإسرائيلية: "كانت هناك مشكلات أيضاً قبل أسبوع في سماء المملكة العربية السعودية"، في إشارة إلى الهجمات الصاروخية الأخيرة التي شنها الحوثيون من اليمن.

وصعّد الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء وجزء كبير من شمال البلاد، هجماتهم على السعودية في الأسابيع الأخيرة، عبر طائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

والأسبوع الماضي أصابت صواريخ وطائرات مسيّرة أحد أكبر مواني شحن النفط في العالم، وأوقفت الحركة الجوية باتجاه المطار الدولي في مدينة جدة الساحلية.

وتُسبب مثل هذه الضربات عادة اضطراباً في الاقتصاد العالمي وتزيد من مخاطر تعطل إمدادات النفط العالمية.

وكان من المقرر أن يجري نتنياهو أول زيارة رسمية لزعيم إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة، بعد نصف عام من إقامة العلاقات الرسمية بين البلدين.

وكان نتنياهو يأمل في استخدام لقاء ولي العهد الإماراتي لتعزيز حملته لإعادة انتخابه قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في 23 مارس/آذار.

وقال مكتب نتنياهو إنه واجه صعوبات في تنسيق التحليق فوق الأجواء الأردنية بعد أن ألغى ولي العهد الأردني زيارة إلى المسجد الأقصى في القدس، بسبب خلافات حول الترتيبات الأمنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us