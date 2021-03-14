قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تلقى تحذيرات من الطيران إلى الإمارات العربية المتحدة عبر المجال الجوي السعودي الأسبوع الماضي، بسبب تهديد إطلاق الصواريخ من قبل جماعة الحوثي.

وكان نتنياهو الذي جاءت تصريحاته السبت ألغى زيارة إلى الإمارات الأسبوع الماضي بسبب خلاف مع الأردن، الذي أغلق مجاله الجوي مؤقتاً أمام رحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي.

لكن بدلاً من تجاوز المجال الجوي الأردني واتخاذ مسار جنوبي أكثر عبر سماء السعودية، قال نتنياهو للقناة 13 الإسرائيلية: "كانت هناك مشكلات أيضاً قبل أسبوع في سماء المملكة العربية السعودية"، في إشارة إلى الهجمات الصاروخية الأخيرة التي شنها الحوثيون من اليمن.

وصعّد الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء وجزء كبير من شمال البلاد، هجماتهم على السعودية في الأسابيع الأخيرة، عبر طائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

والأسبوع الماضي أصابت صواريخ وطائرات مسيّرة أحد أكبر مواني شحن النفط في العالم، وأوقفت الحركة الجوية باتجاه المطار الدولي في مدينة جدة الساحلية.

وتُسبب مثل هذه الضربات عادة اضطراباً في الاقتصاد العالمي وتزيد من مخاطر تعطل إمدادات النفط العالمية.

وكان من المقرر أن يجري نتنياهو أول زيارة رسمية لزعيم إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة، بعد نصف عام من إقامة العلاقات الرسمية بين البلدين.

وكان نتنياهو يأمل في استخدام لقاء ولي العهد الإماراتي لتعزيز حملته لإعادة انتخابه قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في 23 مارس/آذار.

وقال مكتب نتنياهو إنه واجه صعوبات في تنسيق التحليق فوق الأجواء الأردنية بعد أن ألغى ولي العهد الأردني زيارة إلى المسجد الأقصى في القدس، بسبب خلافات حول الترتيبات الأمنية.