كشف موقع عبري، الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجّه بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي أمام الطائرات القادمة من الأردن، بعد عرقلة الأردن رحلة كان مقررة له إلى دولة الإمارات يوم الخميس الماضي.

وكانت الأردن عرقلة رحلة نتنياهو إلى الإمارات، يوم الخميس الماضي، بسبب خلاف حول زيارة ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الثاني إلى القدس المحتلة والصلاة في المسجد الأقصى، في أعقاب تعنّت إسرائيلي.

وأشاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بقرار الأردن الرد على نتنياهو ومنعه من السفر إلى الإمارات.

وأشار موقع "واللا" العبري، إلى أنّ نتنياهو وعندما علم بأمر عرقلة الأردن لرحلته الجوية أمر وزيرة المواصلات ميري ريغيف بإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القادمة من الأردن "في خرق واضحة لاتفاقية السلام بين الجانبين".

وذكر الموقع نقلاً عن جهات رسمية ذات علاقة بالأمر، أن نتنياهو اتخذ القرار بشكل أحادي الجانب دون عقد اجتماع تشاوري مع وزير الخارجية غابي أشكنازي ووزير الدفاع بيني غانتس.

وأوضح المسؤولون الإسرائيليون أنّ سلطات الطيران المدني الإسرائيلي اعترضت على قرار نتنياهو وحاولت عرقلة تنفيذه قد المستطاع، حتى تمّ إلغاؤه بشكل كامل بعد مرور ساعتين، وأشاروا إلى أنه لم يكن مخطط خلال تلك الساعتين مرور أي طائرة أردنية بالأجواء الإسرائيلية، "ولولا ذلك لكانت الأجواء ممهدة لمزيد من التصعيد بين الجانبين".

وحسب الموقع العبري، فقد استطاع الأردن عرقلة رحلة نتنياهو إلى الإمارات دون التسبب بأي خرق لاتفاقية السلام,

وقال مصدر إسرائيلي إن "رئيس جهاز الموساد يوسي كوهن كان قد طلب من الإمارات إرسال طائرة خاصة لنقل نتنياهو من العاصمة الأردنية عمّان، ما سهّل على الأردن عرقلة الرحلة دون إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية".

وحاول نتنياهو تخطي المنع الأردني عبر تغيير مسار الرحلة من خلال المرور من المجال الجوي للسعودية "بيد أن الأمر لم ينفذ لدواع أمنية".