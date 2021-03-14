سياسة
3 دقيقة قراءة
"فشلت خطته".. كيف حاول نتنياهو الرد على الأردن بعد عرقلة رحلته للإمارات؟
حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي الرد على الأردن عقب عرقلة عمّان رحلته إلى الإمارات لكن خطته لم تنجح، إذ عارضت سلطة الطيران المدني الإسرائيلي قراراً اتخذه بشكل أحادي لإغلاق الأجواء أمام الطائرات الأردنية.
"فشلت خطته".. كيف حاول نتنياهو الرد على الأردن بعد عرقلة رحلته للإمارات؟
نتنياهو أمر بأغلاق الأجواء أمام الطائرات الأردنية لكن قراره لم ينفذ
14 مارس 2021

كشف موقع عبري، الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجّه بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي أمام الطائرات القادمة من الأردن، بعد عرقلة الأردن رحلة كان مقررة له إلى دولة الإمارات يوم الخميس الماضي.

وكانت الأردن عرقلة رحلة نتنياهو إلى الإمارات، يوم الخميس الماضي، بسبب خلاف حول زيارة ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الثاني إلى القدس المحتلة والصلاة في المسجد الأقصى، في أعقاب تعنّت إسرائيلي.

وأشاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بقرار الأردن الرد على نتنياهو ومنعه من السفر إلى الإمارات.

وأشار موقع "واللا" العبري، إلى أنّ نتنياهو وعندما علم بأمر عرقلة الأردن لرحلته الجوية أمر وزيرة المواصلات ميري ريغيف بإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القادمة من الأردن "في خرق واضحة لاتفاقية السلام بين الجانبين".

وذكر الموقع نقلاً عن جهات رسمية ذات علاقة بالأمر، أن نتنياهو اتخذ القرار بشكل أحادي الجانب دون عقد اجتماع تشاوري مع وزير الخارجية غابي أشكنازي ووزير الدفاع بيني غانتس.

وأوضح المسؤولون الإسرائيليون أنّ سلطات الطيران المدني الإسرائيلي اعترضت على قرار نتنياهو وحاولت عرقلة تنفيذه قد المستطاع، حتى تمّ إلغاؤه بشكل كامل بعد مرور ساعتين، وأشاروا إلى أنه لم يكن مخطط خلال تلك الساعتين مرور أي طائرة أردنية بالأجواء الإسرائيلية، "ولولا ذلك لكانت الأجواء ممهدة لمزيد من التصعيد بين الجانبين".

وحسب الموقع العبري، فقد استطاع الأردن عرقلة رحلة نتنياهو إلى الإمارات دون التسبب بأي خرق لاتفاقية السلام,

وقال مصدر إسرائيلي إن "رئيس جهاز الموساد يوسي كوهن كان قد طلب من الإمارات إرسال طائرة خاصة لنقل نتنياهو من العاصمة الأردنية عمّان، ما سهّل على الأردن عرقلة الرحلة دون إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية".

وحاول نتنياهو تخطي المنع الأردني عبر تغيير مسار الرحلة من خلال المرور من المجال الجوي للسعودية "بيد أن الأمر لم ينفذ لدواع أمنية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us